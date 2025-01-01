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Киноафиша Георгий Териков «95... Столько не живут!»

Георгий Териков «95... Столько не живут!»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Талантливый драматург и шахматный знаток: Георгий Карпович Териков

30 ноября 1930 года в Ростове-на-Дону родился выдающийся российский эстрадный драматург, писатель и поэт Георгий Карпович Териков. Его творческий путь насыщен многолетним сотрудничеством с корифеями отечественной эстрады, среди которых такие имена, как Павел Рудаков, Вениамин Нечаев, Борис Брунов, Любовь Полищук, Евгений Петросян, Клара Новикова и многие другие.

Светлая карьера на сцене

Георгий Карпович успешно работал с такими звездами, как Вадим Тонков и Борис Владимиров, в спектакле «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична». В последние годы он также сотрудничает с Максимом Галкиным, продолжая удивлять зрителей своим талантом.

Шахматное увлечение

Однако помимо своей литературной карьеры, Георгий Карпович известен и своим увлечением шахматами. Он не просто любитель, а самобытный игрок, находящийся на уровне, как минимум, кандидата в мастера. Его страсть к шахматам началась в юности, когда в Ростове охватила «шахматная горячка» в 1940 году, во время XII Чемпионата СССР в Москве.

Звезды шахматного мира

На этом турнире собрались лучшие советские шахматисты, такие как Ботвинник, Керес, Смыслов, Лилиенталь, Левенфиш и Котов. В этом звездном созвездии выделялись и две донские «звездочки» — мастера Игорь Бондаревский и Марк Стольберг, за игрой которых внимательно следил весь шахматный Дон.

Творческое наследие

Георгий Карпович также является автором уникальной книги «Шахматный букварь», где собраны интереснейшие шахматные задачи и этюды. Эта работа достойна внимания не только любителей шахмат, но и всех, кто интересуется этой древней игрой.

О многом другом, связанном с жизнью и творчеством Георгия Карповича, мы расскажем в следующих публикациях. Следите за анонсами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

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