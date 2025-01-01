Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band

Роскошный винтажный джаз от Георгия Тадоровского

Приглашаем вас на восхитительный концерт Георгия Тадоровского и Tadorovsky Band, который пройдет в клубе Игоря Бутмана. Это уникальное событие погрузит вас в мир джаза первой половины XX века, наполненный атмосферой роскоши и элегантности.

О коллективе

Tadorovsky Band — это талантливый ансамбль, создающий музыкальные шедевры, основанные на классических джазовых традициях. В их репертуаре вы найдете как известные стандарты, так и оригинальные композиции, которые обязательно оставят яркое впечатление.

Уникальная атмосфера клуба

Клуб Игоря Бутмана славится своим уютом и качественным звучанием. В такой обстановке действительно удобно насладиться атмосферой винтажного джаза, общения с музыкантами и другими зрителями.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера, где каждый аккорд напомнит о золоте эпохи джаза. Убедитесь, что ваше место забронировано заранее, чтобы насладиться этим необычным опытом.