Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band

Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Роскошный винтажный джаз от Георгия Тадоровского

Приглашаем вас на восхитительный концерт Георгия Тадоровского и Tadorovsky Band, который пройдет в клубе Игоря Бутмана. Это уникальное событие погрузит вас в мир джаза первой половины XX века, наполненный атмосферой роскоши и элегантности.

О коллективе

Tadorovsky Band — это талантливый ансамбль, создающий музыкальные шедевры, основанные на классических джазовых традициях. В их репертуаре вы найдете как известные стандарты, так и оригинальные композиции, которые обязательно оставят яркое впечатление.

Уникальная атмосфера клуба

Клуб Игоря Бутмана славится своим уютом и качественным звучанием. В такой обстановке действительно удобно насладиться атмосферой винтажного джаза, общения с музыкантами и другими зрителями.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера, где каждый аккорд напомнит о золоте эпохи джаза. Убедитесь, что ваше место забронировано заранее, чтобы насладиться этим необычным опытом.

Купить билет на концерт Георгий Тадоровский & Tadorovsky Band

Декабрь
23 декабря вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

