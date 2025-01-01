Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Георгий Свиридов. Любовь святая
Билеты от 0₽
Киноафиша Георгий Свиридов. Любовь святая

Георгий Свиридов. Любовь святая

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Георгий Свиридов. Любовь святая в Геликон-опере

18 декабря в театре «Геликон-Опера» состоится концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Георгия Свиридова. Это уникальное событие даст возможность зрителям погрузиться в мир его музыки, которая пронизана глубокими чувствами и национальным колоритом.

О спектакле

В программе концерта представлены известные произведения Свиридова, включая его знаменитые романсы и сочинения для оркестра. Музыка композитора отличается тонкой лирикой и богатой эмоциональной палитрой.

Интересные факты

Георгий Свиридов, родившийся в 1915 году, был не только композитором, но и дирижером. Его творчество охватывает широкий спектр жанров, включая камерную и симфоническую музыку. Особую известность он приобрел благодаря своим произведениям для театра и кино, среди которых — музыка к фильмам «Деревенщина» и «Живёт такой парень».

Что еще стоит знать?

Концерт пройдет в атмосфере, которая подчеркнет уникальность произведений Свиридова. Зрителей ожидает не только музыка, но и визуальные решения, которые помогут глубже понять и почувствовать богатый мир эмоций, заключенный в каждой ноте. Приглашаем вас насладиться вечерней программой, которая оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в «Геликон-Опера»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00

В ближайшие дни

Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
19 сентября в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
17 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
12+
Джаз
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
1 сентября в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше