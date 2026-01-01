Вас ждет увлекательная лекция, посвященная современному использованию искусственного интеллекта в различных областях человеческой деятельности. Мы обсудим, как ИИ проникает в науку, технику, медицину и развлечения.
Георгий Копосов, главный редактор крупнейшего российского сообщества по нейронаукам «Нейрофизиология» и магистр цифровой экономики, поднимет важные вопросы, такие как:
Георгий Копосов — известный эксперт в области искусственного интеллекта, который не только делится знаниями, но и помогает развивать критическое мышление о современных технологиях.
Приходите на лекцию, чтобы получить новые знания и задать интересующие вас вопросы о будущем искусства и технологии!