Премьера трибьют-шоу Джорджа Майкла в Петербургском Планетарии

Приглашаем вас на уникальную премьеру музыкального полнокупольного шоу «George Michael. Джазовый Tribute под звездами», которое состоится под величественным 25-метровым куполом Санкт-Петербургского Планетария. На этом незабываемом вечере вы сможете насладиться бессмертными хитами британского исполнителя Джорджа Майкла, навсегда вошедшими в мировую музыкальную культуру.

Звучание хитов под звездами

В программе концерта прозвучат легендарные композиции, такие как «Careless Whisper», «Outside» и «Faith» в исполнении участника телепроекта «Голос-2» Вадима Азарха. Невероятное джазовое звучание этих песен, мерцающий свет звезд и глубокая темнота зала создадут уникальную атмосферу.

Представьте, как «Careless Whisper» оживает среди бескрайних просторов космоса. Кометы проносятся над головой, а северное сияние вспыхивает вдали. Голос Вадима и звуки рояля заполняют бесконечность межзвездного пространства.

Хиты других музыкальных легенд

Кроме того, вы услышите шедевры других музыкальных икон, таких как Робби Уильямс и Фил Коллинз. В программе концерта представлены такие всеми любимые песни, как «Angels» и «Another Day in Paradise».

Исполнители вечера

Станислав Чигадаев – фортепиано. Лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов, сотрудничал с такими музыкантами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

– фортепиано. Лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов, сотрудничал с такими музыкантами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди. Вадим Азарх – вокал. Известный певец с уникальным голосом, выступал во множестве стран и на одной сцене с такими артистами, как Том Джонс. Наиболее известен как участник второго сезона проекта «Голос».

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия! Ждем вас на концерте!