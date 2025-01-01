Приглашаем вас на уникальную премьеру музыкального полнокупольного шоу «George Michael. Джазовый Tribute под звездами», которое состоится под величественным 25-метровым куполом Санкт-Петербургского Планетария. На этом незабываемом вечере вы сможете насладиться бессмертными хитами британского исполнителя Джорджа Майкла, навсегда вошедшими в мировую музыкальную культуру.
В программе концерта прозвучат легендарные композиции, такие как «Careless Whisper», «Outside» и «Faith» в исполнении участника телепроекта «Голос-2» Вадима Азарха. Невероятное джазовое звучание этих песен, мерцающий свет звезд и глубокая темнота зала создадут уникальную атмосферу.
Представьте, как «Careless Whisper» оживает среди бескрайних просторов космоса. Кометы проносятся над головой, а северное сияние вспыхивает вдали. Голос Вадима и звуки рояля заполняют бесконечность межзвездного пространства.
Кроме того, вы услышите шедевры других музыкальных икон, таких как Робби Уильямс и Фил Коллинз. В программе концерта представлены такие всеми любимые песни, как «Angels» и «Another Day in Paradise».
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия! Ждем вас на концерте!