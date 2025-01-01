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George Michael. Джазовый Tribute под звездами
Киноафиша George Michael. Джазовый Tribute под звездами

George Michael. Джазовый Tribute под звездами

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера трибьют-шоу Джорджа Майкла в Петербургском Планетарии

Приглашаем вас на уникальную премьеру музыкального полнокупольного шоу «George Michael. Джазовый Tribute под звездами», которое состоится под величественным 25-метровым куполом Санкт-Петербургского Планетария. На этом незабываемом вечере вы сможете насладиться бессмертными хитами британского исполнителя Джорджа Майкла, навсегда вошедшими в мировую музыкальную культуру.

Звучание хитов под звездами

В программе концерта прозвучат легендарные композиции, такие как «Careless Whisper», «Outside» и «Faith» в исполнении участника телепроекта «Голос-2» Вадима Азарха. Невероятное джазовое звучание этих песен, мерцающий свет звезд и глубокая темнота зала создадут уникальную атмосферу.

Представьте, как «Careless Whisper» оживает среди бескрайних просторов космоса. Кометы проносятся над головой, а северное сияние вспыхивает вдали. Голос Вадима и звуки рояля заполняют бесконечность межзвездного пространства.

Хиты других музыкальных легенд

Кроме того, вы услышите шедевры других музыкальных икон, таких как Робби Уильямс и Фил Коллинз. В программе концерта представлены такие всеми любимые песни, как «Angels» и «Another Day in Paradise».

Исполнители вечера

  • Станислав Чигадаев – фортепиано. Лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов, сотрудничал с такими музыкантами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.
  • Вадим Азарх – вокал. Известный певец с уникальным голосом, выступал во множестве стран и на одной сцене с такими артистами, как Том Джонс. Наиболее известен как участник второго сезона проекта «Голос».

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами George Michael. Джазовый Tribute под звездами

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