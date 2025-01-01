Георг Фридрих Гендель: музыка королей. Старинный орган, сопрано и контратенор

Торжественное звучание Генделя в соборе

Музыка Георга Фредриха Генделя — это торжественность, вдохновение и выразительность, которая сохранила свою силу на протяжении веков. В предстоящем концерте она представит себя в аутентичном исполнении, с помощью старинного органа и редкого дуэта сопрано и контратенора.

В программе вечера

Слушатели смогут насладиться сценами из ораторий, кантат и инструментальных пьес, включая дуэты и сольные арии из известных произведений:

«Прибытие Царицы Савской» из оратории «Соломон»

Дуэт сопрано и альта «O, lovely Peace!» из оратории «Иуда Маккавей», HWV 63

Ария сопрано «How beautiful are the feet of them» из оратории «Мессия», HWV 56

Ария альта «Revenge, revenge Timotheus cries» из оратории «Праздник Александра», HWV 75

Фуга соль минор

Ария Акзы «Oh! NadIjubal’s lyre» из оратории «Иисус Навин», HWV 64

Ария альта «Father of Heaven! From Thy eternal throne» из оратории «Иуда Маккавей», HWV 63

Концерт си-бемоль мажор в трёх частях (транскрипция для органа Э. Лемара)

Дуэт сопрано и альта «Our Limpid Streams Freedom Flow» из оратории «Иисус Навин», HWV 64

Речитатив и ария сопрано «Carmelitarum ut confirmet ordinem. O nox dulcis» из кантаты «Saeviat tellus inter rigores», HWV 240

Речитатив и ария альта «Now give the army breath. Heroes, when with glory burning» из оратории «Иисус Навин», HWV 64

Дуэт сопрано и альта «To thee, thou glorious son» из оратории Теодора, HWV 68

Фантазия до мажор

Дуэт сопрано и альта «Let’s imitate her notes above!» из оратории «Alexander’s Feast», HWV 75

Исполнители

Концерт будет представлен лауреатами международных конкурсов:

Рустам Яваев (контратенор) — приглашенный солист ГАБТ России и Геликон-опера

Наталия Дубровская (сопрано)

Татьяна Андрианова (орган)

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Предстоящий концерт — это уникальная возможность насладиться музыкой Генделя в камерной обстановке, что позволит ощутить каждую ноту в самом чистом виде.