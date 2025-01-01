Меню
Георг Фридрих Гендель: музыка королей. Старинный орган, сопрано и контратенор
Георг Фридрих Гендель: музыка королей. Старинный орган, сопрано и контратенор

Георг Фридрих Гендель: музыка королей. Старинный орган, сопрано и контратенор

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Торжественное звучание Генделя в соборе

Музыка Георга Фредриха Генделя — это торжественность, вдохновение и выразительность, которая сохранила свою силу на протяжении веков. В предстоящем концерте она представит себя в аутентичном исполнении, с помощью старинного органа и редкого дуэта сопрано и контратенора.

В программе вечера

Слушатели смогут насладиться сценами из ораторий, кантат и инструментальных пьес, включая дуэты и сольные арии из известных произведений:

  • «Прибытие Царицы Савской» из оратории «Соломон»
  • Дуэт сопрано и альта «O, lovely Peace!» из оратории «Иуда Маккавей», HWV 63
  • Ария сопрано «How beautiful are the feet of them» из оратории «Мессия», HWV 56
  • Ария альта «Revenge, revenge Timotheus cries» из оратории «Праздник Александра», HWV 75
  • Фуга соль минор
  • Ария Акзы «Oh! NadIjubal’s lyre» из оратории «Иисус Навин», HWV 64
  • Ария альта «Father of Heaven! From Thy eternal throne» из оратории «Иуда Маккавей», HWV 63
  • Концерт си-бемоль мажор в трёх частях (транскрипция для органа Э. Лемара)
  • Дуэт сопрано и альта «Our Limpid Streams Freedom Flow» из оратории «Иисус Навин», HWV 64
  • Речитатив и ария сопрано «Carmelitarum ut confirmet ordinem. O nox dulcis» из кантаты «Saeviat tellus inter rigores», HWV 240
  • Речитатив и ария альта «Now give the army breath. Heroes, when with glory burning» из оратории «Иисус Навин», HWV 64
  • Дуэт сопрано и альта «To thee, thou glorious son» из оратории Теодора, HWV 68
  • Фантазия до мажор
  • Дуэт сопрано и альта «Let’s imitate her notes above!» из оратории «Alexander’s Feast», HWV 75

Исполнители

Концерт будет представлен лауреатами международных конкурсов:

  • Рустам Яваев (контратенор) — приглашенный солист ГАБТ России и Геликон-опера
  • Наталия Дубровская (сопрано)
  • Татьяна Андрианова (орган)

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Предстоящий концерт — это уникальная возможность насладиться музыкой Генделя в камерной обстановке, что позволит ощутить каждую ноту в самом чистом виде.

Расписание

26 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

