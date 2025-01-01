Георг Фридрих Гендель: музыка королей. Старинный орган, сопрано и контратенор

Торжественное звучание Генделя в соборе
Музыка Георга Фредриха Генделя — это торжественность, вдохновение и выразительность, которая сохранила свою силу на протяжении веков. В предстоящем концерте она представит себя в аутентичном исполнении, с помощью старинного органа и редкого дуэта сопрано и контратенора.
В программе вечера
Слушатели смогут насладиться сценами из ораторий, кантат и инструментальных пьес, включая дуэты и сольные арии из известных произведений:
- «Прибытие Царицы Савской» из оратории «Соломон»
- Дуэт сопрано и альта «O, lovely Peace!» из оратории «Иуда Маккавей», HWV 63
- Ария сопрано «How beautiful are the feet of them» из оратории «Мессия», HWV 56
- Ария альта «Revenge, revenge Timotheus cries» из оратории «Праздник Александра», HWV 75
- Фуга соль минор
- Ария Акзы «Oh! NadIjubal’s lyre» из оратории «Иисус Навин», HWV 64
- Ария альта «Father of Heaven! From Thy eternal throne» из оратории «Иуда Маккавей», HWV 63
- Концерт си-бемоль мажор в трёх частях (транскрипция для органа Э. Лемара)
- Дуэт сопрано и альта «Our Limpid Streams Freedom Flow» из оратории «Иисус Навин», HWV 64
- Речитатив и ария сопрано «Carmelitarum ut confirmet ordinem. O nox dulcis» из кантаты «Saeviat tellus inter rigores», HWV 240
- Речитатив и ария альта «Now give the army breath. Heroes, when with glory burning» из оратории «Иисус Навин», HWV 64
- Дуэт сопрано и альта «To thee, thou glorious son» из оратории Теодора, HWV 68
- Фантазия до мажор
- Дуэт сопрано и альта «Let’s imitate her notes above!» из оратории «Alexander’s Feast», HWV 75
Исполнители
Концерт будет представлен лауреатами международных конкурсов:
- Рустам Яваев (контратенор) — приглашенный солист ГАБТ России и Геликон-опера
- Наталия Дубровская (сопрано)
- Татьяна Андрианова (орган)
Информация о концерте
Продолжительность концерта составляет 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Предстоящий концерт — это уникальная возможность насладиться музыкой Генделя в камерной обстановке, что позволит ощутить каждую ноту в самом чистом виде.