Георг Филипп Телеман. Сонаты, трио и фантазии
Георг Филипп Телеман. Сонаты, трио и фантазии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в частной филармонии «Триумф»

Приглашаем вас на уникальный концерт в частной филармонии «Триумф», где вас ждет великолепное исполнение классической музыки. В этот вечер на сцене выступят мастера своего дела:

  • Марк Зингер — скрипка
  • Алексей Сучков — клавесин
  • Игорь Галкин — виолончель
  • Евгений Синицын — виола да гамба

Исполнители

Каждый из музыкантов обладает уникальным стилем и опытом. Марк Зингер, известный своим ярким звучанием и виртуозной техникой, однозначно порадует слушателей. Алексей Сучков непревзойденно владеет искусством клавесина, что придаст программе особый шарм. Игорь Галкин и Евгений Синицын, исполняя партии на виолончели и виоле да гамба соответственно, создадут гармоничное и многогранное звучание.

Что ожидать

Концерт обещает быть насыщенным, с богатым репертуаром, включая как классические произведения, так и современные композиторские находки. Это идеальная возможность насладиться прекрасной музыкой в уютной атмосфере филармонии.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и открыть для себя новые грани классического искусства!

Пермь, 27 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

