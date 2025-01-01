Георг Филипп Телеман. Сонаты, трио и фантазии

Концерт в частной филармонии «Триумф»

Приглашаем вас на уникальный концерт в частной филармонии «Триумф», где вас ждет великолепное исполнение классической музыки. В этот вечер на сцене выступят мастера своего дела:

Марк Зингер — скрипка

Алексей Сучков — клавесин

Игорь Галкин — виолончель

Евгений Синицын — виола да гамба

Исполнители

Каждый из музыкантов обладает уникальным стилем и опытом. Марк Зингер, известный своим ярким звучанием и виртуозной техникой, однозначно порадует слушателей. Алексей Сучков непревзойденно владеет искусством клавесина, что придаст программе особый шарм. Игорь Галкин и Евгений Синицын, исполняя партии на виолончели и виоле да гамба соответственно, создадут гармоничное и многогранное звучание.

Что ожидать

Концерт обещает быть насыщенным, с богатым репертуаром, включая как классические произведения, так и современные композиторские находки. Это идеальная возможность насладиться прекрасной музыкой в уютной атмосфере филармонии.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и открыть для себя новые грани классического искусства!