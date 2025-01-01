Девушки-комики в баре «Поправка»

В эту среду бар «Поправка» приглашает вас на особенный вечер — «Gенский Sтендап». Это уникальное событие, где на сцене блистают только девушки-комики, делясь своим остроумным и ярким взглядом на мир.

Что вас ждёт

Погрузитесь в атмосферу питерского юмора, где каждый монолог — это не просто шутка, а настоящий взгляд на жизнь. Комедиантки обсудят всё: от повседневных ситуаций до самых актуальных тем, раскроют женское мироощущение и высмеют стереотипы. Если вы хотите расслабиться, отвлечься от рутины и просто хорошо провести время — этот вечер для вас.

Атмосфера

Бар «Поправка» славится своей уютной и непринужденной обстановкой, где легко забываются все заботы. Независимо от того, приходите ли вы с друзьями или в одиночку, здесь вы обязательно найдете единомышленников и зарядитесь позитивом.

Возрастное ограничение

Вход строго 18+.

Не упустите

Приходите на «Gенский Sтендап» и убедитесь сами: у девушек всегда найдется что сказать — и сделать это по-настоящему смешно!