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Gенский Sтендап
Киноафиша Gенский Sтендап

Gенский Sтендап

Постановка
Поправка 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Девушки-комики в баре «Поправка»

В эту среду бар «Поправка» приглашает вас на особенный вечер — «Gенский Sтендап». Это уникальное событие, где на сцене блистают только девушки-комики, делясь своим остроумным и ярким взглядом на мир.

Что вас ждёт

Погрузитесь в атмосферу питерского юмора, где каждый монолог — это не просто шутка, а настоящий взгляд на жизнь. Комедиантки обсудят всё: от повседневных ситуаций до самых актуальных тем, раскроют женское мироощущение и высмеют стереотипы. Если вы хотите расслабиться, отвлечься от рутины и просто хорошо провести время — этот вечер для вас.

Атмосфера

Бар «Поправка» славится своей уютной и непринужденной обстановкой, где легко забываются все заботы. Независимо от того, приходите ли вы с друзьями или в одиночку, здесь вы обязательно найдете единомышленников и зарядитесь позитивом.

Возрастное ограничение

Вход строго 18+.

Не упустите

Приходите на «Gенский Sтендап» и убедитесь сами: у девушек всегда найдется что сказать — и сделать это по-настоящему смешно!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
31 августа в 19:15 Commode
от 790 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
28 июля в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1400 ₽
Рок-концерт на теплоходе
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Рок
Рок-концерт на теплоходе
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