Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана
Билеты от 3500₽
Киноафиша Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Удивительное аудиовизуальное путешествие по вселенной Genshin Impact

Приглашаем вас на уникальный концерт от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra — СимфоМультимедия, который обещает полное погружение в фантастический мир вашей любимой игры. На этом мероприятии вы услышите лучшие композиции из различных регионов Тейвата: Мондштадт, Ли Юэ, Инадзума, Сумеру, Фонтейн и даже нового региона — Натлан!

Футуристическое арт-пространство

Концерт пройдет в уникальном арт-пространстве Futurione, где выступление будет сопровождаться захватывающим видео-артом. После завершения концерта у вас будет возможность прогуляться по каждому из залов площадки и насладиться футуристической инсталляцией.

Программа концерта

В ходе концерта вы услышите:

  • Genshin Impact main theme — Мондштадт
  • Tender Strength
  • Symphony of Boreal Wind
  • Snow-Buried Tales
  • Caelestinum Finale Termini — Ли Юэ
  • Liyue
  • Rapid as Wildfires
  • Moon in One’s Cup — Инадзума
  • Inazuma
  • Streets of Elegance
  • Hanachirusato — Разлом
  • Inevitable Conflict — Сумеру
  • Sumeru
  • Swirls of the Stream
  • Melody of Fresh Dewdrops
  • Rhymes of Vales — Фонтейн
  • Fontaine
  • Ballad of Many Waters
  • Lamentation et Triomphe
  • Le Souvenir avec le crépuscule
  • Rondeau des fleurs et des rapires — Натлан
  • Natlan
  • Venture of Tonalamatl

Обратите внимание! Программа может быть изменена. Концерт длится 1 час.

Состав ансамбля

В исполнении музыкантов участвуют: фортепиано, флейта, скрипка, альт, виолончель, труба и ударные.

Важные моменты

Обращаем ваше внимание, что фото и видео демонстрируют коллектив, а не площадку. Наш ансамбль выступает в различных концертных залах. Для уточнения подробностей о формате проведения свяжитесь с нами через наши социальные сети.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
5 августа в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
23 сентября в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
А. Вивальди «Времена года». Шедевры барокко
6+
Классическая музыка
А. Вивальди «Времена года». Шедевры барокко
27 мая в 19:00 Соборная палата
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше