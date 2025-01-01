Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Приглашаем вас на уникальный концерт от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra — СимфоМультимедия, который обещает полное погружение в фантастический мир вашей любимой игры. На этом мероприятии вы услышите лучшие композиции из различных регионов Тейвата: Мондштадт, Ли Юэ, Инадзума, Сумеру, Фонтейн и даже нового региона — Натлан!
Концерт пройдет в уникальном арт-пространстве Futurione, где выступление будет сопровождаться захватывающим видео-артом. После завершения концерта у вас будет возможность прогуляться по каждому из залов площадки и насладиться футуристической инсталляцией.
В ходе концерта вы услышите:
Обратите внимание! Программа может быть изменена. Концерт длится 1 час.
В исполнении музыкантов участвуют: фортепиано, флейта, скрипка, альт, виолончель, труба и ударные.
Обращаем ваше внимание, что фото и видео демонстрируют коллектив, а не площадку. Наш ансамбль выступает в различных концертных залах. Для уточнения подробностей о формате проведения свяжитесь с нами через наши социальные сети.