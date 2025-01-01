Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Удивительное аудиовизуальное путешествие по вселенной Genshin Impact

Приглашаем вас на уникальный концерт от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra — СимфоМультимедия, который обещает полное погружение в фантастический мир вашей любимой игры. На этом мероприятии вы услышите лучшие композиции из различных регионов Тейвата: Мондштадт, Ли Юэ, Инадзума, Сумеру, Фонтейн и даже нового региона — Натлан!

Футуристическое арт-пространство

Концерт пройдет в уникальном арт-пространстве Futurione, где выступление будет сопровождаться захватывающим видео-артом. После завершения концерта у вас будет возможность прогуляться по каждому из залов площадки и насладиться футуристической инсталляцией.

Программа концерта

В ходе концерта вы услышите:

Genshin Impact main theme — Мондштадт

Tender Strength

Symphony of Boreal Wind

Snow-Buried Tales

Caelestinum Finale Termini — Ли Юэ

Liyue

Rapid as Wildfires

Moon in One’s Cup — Инадзума

Inazuma

Streets of Elegance

Hanachirusato — Разлом

Inevitable Conflict — Сумеру

Sumeru

Swirls of the Stream

Melody of Fresh Dewdrops

Rhymes of Vales — Фонтейн

Fontaine

Ballad of Many Waters

Lamentation et Triomphe

Le Souvenir avec le crépuscule

Rondeau des fleurs et des rapires — Натлан

Natlan

Venture of Tonalamatl

Обратите внимание! Программа может быть изменена. Концерт длится 1 час.

Состав ансамбля

В исполнении музыкантов участвуют: фортепиано, флейта, скрипка, альт, виолончель, труба и ударные.

Важные моменты

Обращаем ваше внимание, что фото и видео демонстрируют коллектив, а не площадку. Наш ансамбль выступает в различных концертных залах. Для уточнения подробностей о формате проведения свяжитесь с нами через наши социальные сети.