Геннадий Богданов в Мумий Тролль Music Bar

29 августа в Мумий Тролль Music Bar пройдет долгожданный концерт Геннадия Богданова — советского и российского популярного эстрадного певца, композитора и поэта. Этот талантливый музыкант уже более 35 лет радует слушателей своими запоминающимися мелодиями и искренними текстами.

Путь к славе

Геннадий Богданов родился в городе Кировске Мурманской области. В 14 лет он создал свою первую группу «Время», с которой через два года выиграл областной конкурс «Алло, мы ищем таланты!». В 1987 году Геннадий стал солистом группы «Марафон», где его песни «Недотрога» и «Льдинка» принесли коллективу всесоюзную популярность.

Уже в 1988 году его песня «Каменный дождь» заняла первое место в хит-параде молодежной газеты «Смена». В 1989 году, покинув «Марафон», он стал лидером группы «Русские», где написал множество хитов, например, «Русские идут» и «Женщина, которую боюсь». В 1991 году его песня «Ну и что» подняла его на Олимп популярности, а группа «Русские» стала лауреатом «Песни года-91».

Творческая эволюция

Геннадий Богданов не только сам исполнял свои песни, но и писал композиции для других исполнителей, среди которых Алексей Глызин, Сергей Бурмистров, Григорий Лепс и Анатолий Могилевский. В 2003 году он выпустил альбом «Приглашаю в рай», а также создал большой музыкальный проект к 300-летию Санкт-Петербурга.

С 2004 по 2006 год Геннадий снова вернулся в группу «Русские», а в 2008 году выпустил сольный альбом «Левша». В 2010 году он стал композитором проекта «Федерация», а в 2015 году его музыка была высоко оценена в Великобритании, где вышел дебютный альбом певицы Taliia.

Новые горизонты

Геннадий продолжает активно работать и выпустил несколько альбомов с 2018 по 2024 год, включая «Глаз твоих озёра изменяли мир», «Правила были..», «лучшие РУССКИЕ песни» и «ОН». Его уникальный стиль включает элементы рок-баллады, поп-рока, глэм-рока и электро-попа.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Геннадия Богданова, где он исполнит как проверенные временем хиты, так и новые композиции. Будет интересно!