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Гений VS личность. Интеллектуальная игра
Билеты от 2800₽
Киноафиша Гений VS личность. Интеллектуальная игра

Гений VS личность. Интеллектуальная игра

18+
Возраст 18+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Дебаты: Гений или Личность? Интерактивный формат

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете высказать свое мнение и принять участие в интересной дискуссии на тему: «Гений vs Личность: стоит ли отделять одно от другого?» Это событие предоставит вам возможность не только выразить свои мысли, но и развить навыки аргументированной дискуссии.

Формат мероприятия

Участники будут разбиты на две группы: сторонники и противники обсуждаемой темы. Каждой команде предстоит собрать убедительные доводы в поддержку своей позиции, а затем выбрать спикеров, которые представят подготовленную аргументацию перед аудиторией. После этого состоится живая дискуссия, в ходе которой ведущий задаст вопросы и поможет развить обсуждение.

Ведущий события

Ведущей станет опытный тренер по дебатам Елизавета, обладающая трехлетним стажем подготовки игроков. Она проведет предварительный мастер-класс перед началом игры, так что специальная подготовка не потребуется. Это отличная возможность для новичков и опытных ораторов!

Зачем участвовать?

Данное мероприятие не только поможет вам прокачать ваше умение аргументированно мыслить, но и позволит взглянуть на привычные вещи под новым углом. Обсуждение таких глубоких тем, как природа гениальности и личной идентичности, не оставит вас равнодушными.

Не упустите шанс принять участие в этом интеллектуальном поединке! Подготовьтесь к увлекательной дискуссии и откройте для себя новые горизонты мышления.

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
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Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
23 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5000 ₽
VR Gallery 2.0
16+
Интерактивный Живопись Инсталляция
VR Gallery 2.0
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Летний лагерь
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Летний лагерь
12 августа в 10:00 Глебовский ДК
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