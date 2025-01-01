Дебаты: Гений или Личность? Интерактивный формат

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете высказать свое мнение и принять участие в интересной дискуссии на тему: «Гений vs Личность: стоит ли отделять одно от другого?» Это событие предоставит вам возможность не только выразить свои мысли, но и развить навыки аргументированной дискуссии.

Формат мероприятия

Участники будут разбиты на две группы: сторонники и противники обсуждаемой темы. Каждой команде предстоит собрать убедительные доводы в поддержку своей позиции, а затем выбрать спикеров, которые представят подготовленную аргументацию перед аудиторией. После этого состоится живая дискуссия, в ходе которой ведущий задаст вопросы и поможет развить обсуждение.

Ведущий события

Ведущей станет опытный тренер по дебатам Елизавета, обладающая трехлетним стажем подготовки игроков. Она проведет предварительный мастер-класс перед началом игры, так что специальная подготовка не потребуется. Это отличная возможность для новичков и опытных ораторов!

Зачем участвовать?

Данное мероприятие не только поможет вам прокачать ваше умение аргументированно мыслить, но и позволит взглянуть на привычные вещи под новым углом. Обсуждение таких глубоких тем, как природа гениальности и личной идентичности, не оставит вас равнодушными.

Не упустите шанс принять участие в этом интеллектуальном поединке! Подготовьтесь к увлекательной дискуссии и откройте для себя новые горизонты мышления.