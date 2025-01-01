Меню
Гений джаза Оскар Питерсон. Ламповый концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гений джаза Оскар Питерсон. Ламповый концерт

Гений джаза Оскар Питерсон. Ламповый концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Программа-посвящение Оскару Питерсону

Трио под управлением контрабасиста Сергея Васильева представит на сцене Дома музыки уникальную программу, посвященную гениальному джазовому пианісту Оскару Питерсону. Этот выдающийся музыкант стал одной из важнейших фигур в истории музыки XX века и оказал значительное влияние на развитие джаза.

Оскар Питерсон, виртуозный пианист и композитор, мастерски соединил в своих произведениях стили бипопа и свинга. Его записи продолжают пользоваться огромной популярностью, и их невероятная энергетика ощущается даже сегодня.

Состав трио

Исполнить виртуозную программу джазового гения способны только лучшие музыканты. В составе трио:

  • Сергей Васильев — знаменитый джазовый контрабасист, который собрал для этого концерта самых известных исполнителей;
  • Иван Фармаковский — один из ведущих джазовых пианистов России;
  • Павел Тимофеев — барабанщик, постоянный участник трио Даниила Крамера с 2000 года и лидер собственного джазового проекта «Квинтет/Секстет Павла Тимофеева» с 2014 года;
  • Марина Волкова — звезда московской джазовой сцены, композитор и педагог. Её яркий и зажигательный вокал в сочетании с мощным и ритмичным звучанием ансамбля несомненно впечатлит даже самых искушённых ценителей музыки.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

15 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

