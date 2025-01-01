Гений джаза Оскар Питерсон. Ламповый концерт

Программа-посвящение Оскару Питерсону

Трио под управлением контрабасиста Сергея Васильева представит на сцене Дома музыки уникальную программу, посвященную гениальному джазовому пианісту Оскару Питерсону. Этот выдающийся музыкант стал одной из важнейших фигур в истории музыки XX века и оказал значительное влияние на развитие джаза.

Оскар Питерсон, виртуозный пианист и композитор, мастерски соединил в своих произведениях стили бипопа и свинга. Его записи продолжают пользоваться огромной популярностью, и их невероятная энергетика ощущается даже сегодня.

Состав трио

Исполнить виртуозную программу джазового гения способны только лучшие музыканты. В составе трио:

Сергей Васильев — знаменитый джазовый контрабасист, который собрал для этого концерта самых известных исполнителей;

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!