Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша "Гении "Нового Света", аб-т №15

"Гении "Нового Света", аб-т №15

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 апреля
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00

В ближайшие дни

Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
8 августа в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander
10 октября в 19:00 Helen Hotel
от 3800 ₽
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
0+
Классическая музыка
Орган. TOP10. Величайшие сочинения
28 ноября в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше