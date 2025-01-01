Генезис: Оркестр 1703 х Хор Консорта GAMAJUN

Концерт "Генезис": Музыка, которая преодолевает границы

12+ «Генезис» — это первый совместный проект Оркестра 1703 и хора Консорта GAMAJUN. Эти два коллектива, обладающие разной природой, объединяют свои усилия, чтобы создать уникальное музыкальное высказывание, где музыка существует вне контекста.

Вдохновением для концерта послужила золотая пластинка, которую «Вояджер» унес с собой в 1977 году, став посланием человечества неизвестному космосу. «Генезис» можно воспринимать как второе послание, адресованное тем, кто уже здесь, на Земле. Это концерт без лишних слов, где главное — музыка, закодированная человеческой сутью. Слушая её, зритель может перешагнуть границы жанров и эпох.

Космическая капсула на сцене

«Генезис» — это космическая капсула, открытая для публики. Концерт создает ощущение остановки времени, оставляя только те элементы, которые имеют значение. Визуальную форму этой капсулы разрабатывает режиссёр Фёдор Федотов. Каждый музыкальный фрагмент предваряется жестом, объектом или световой проекцией, превращая музыку в пространственное переживание.

Оркестр 1703 и Консорт GAMAJUN

Оркестр 1703 — это симфонический коллектив, известный своей способностью менять маски: он может быть взрывным и театральным, а в нужный момент — серьёзным и сдержанным. Здесь оркестр работает как звуковая архитектоника, создавая целостность происходящего на сцене.

Консорт GAMAJUN представляет собой проект с меняющимся составом и постоянным вниманием к новым идеям. Инициаторы проекта, дирижёр Вера Сласная и режиссёр Дмитрий Коробков, задумали его, чтобы раздвинуть границы восприятия музыки и по-новому взглянуть на академический концерт. В программе участвует хор Консорта.

Программа концерта

В программе концерта будут представлены произведения:

Майкл Найман: «Time Lapse», «An eye optical theory»

Дэвид Лэнг: «Death speaks V. I am walking», «I lie», «Again», «Just»

Стив Райх: «Radio Rewrite», «Proverb», «The Cave. Genesis VIII», «The Cave. Genesis XXI»

Фредерик Ржевски: «Coming together»

Тихон Антонов: «Дебюсси вне контекста»

Команда проекта

Команда проекта включает в себя:

Авторы идеи: Георгий Фёдоров, Тихон Антонов, Фёдор Федотов

Художественный руководитель Оркестра 1703: Георгий Фёдоров

Дирижёр концерта и музыкальный руководитель Консорта GAMAJUN: Вера Сласная

Режиссёр: Фёдор Федотов

Художник: Егор Пшеничный

Художник по свету: Михаил Веденеев

Перформер: Анастасия Лазарева

Продюсер: Наталья Комаревцева

PR: Мария Андреева

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!