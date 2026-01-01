Генезис. 2k17 x BadCurt
12+
О концерте

BadCurt x Генезис — вечер в клубе Bazzar

В Казани состоится долгожданное выступление легендарного исполнителя, чьи треки звучали из каждой колонки. Гостям предложат уникальную атмосферу, наполненную энергией и ритмом, отразившими дух времени. Вечеринка пройдет в формате 2k17, и обещает стать настоящим праздником для ценителей качественной музыки.

Культовые треки и атмосфера

Исполнитель представит свои известные хиты, такие как «Аризона Бошки» и «Миллион Чувств». Каждый из этих треков занимает особое место в сердцах фанатов и давно стал частью музыкального канона. Вечеринка станет отличной возможностью насладиться живым выступлением и уникальной атмосферой, созданной только для вас.

Дресс-код и сюрпризы на входе

Убедитесь, что ваш наряд соответствует заданному дресс-коду, ведь для тех, кто выполнит его требования, предусмотрены приятные бонусы на входе. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Лучшее место для вечеринки

Ивент пройдет в самом модном клубе города — Bazzar. Этот современный клуб славится атмосферой веселья и высоким уровнем организации мероприятий. Здесь вас ждет удивительное сочетание музыки, танцев и общения с единомышленниками.

Не пропустите уникальную возможность посетить выступление BadCurt x Генезис и зарядиться положительными эмоциями на всю ночь!

Март
28 марта суббота
17:30
Bazzar Казань, Профсоюзная, 26
от 690 ₽

