Генерал и его семья
Киноафиша Генерал и его семья

Спектакль Генерал и его семья

Постановка
Глобус 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Генерал и его семья» в Театре «Глобус»

Театр «Глобус» готов представить зрителям новую постановку по произведению Тимура Кибирова — «Генерал и его семья», изданному в рамках оргкомитета Individuum. Спектакль обещает стать интригующим взглядом на семейные и исторические темы.

Сюжет

Главный герой, генерал-майор Василий Иванович Бочажок, командир гарнизона в небольшом городке Шулешма-5, с нетерпением ожидает приезда своей дочери Анны. Его жизнь выглядит организованной: карьерные достижения, стабильный быт и непоколебимая вера в советские идеалы. Однако встреча с дочерью запускает цепочку событий, которые заставляют генерала переосмыслить свои принципы и сделать трудный выбор.

Стиль и атмосфера

Постановка изобилует лирическими и бурлескными элементами, что создает уникальную атмосферу. Зрителей ждут моменты изящества, пронизанные ёрничеством, благодаря которым спектакль будет интересен как любителям истории, так и тем, кто ценит семейные истории с глубоким подтекстом.

Зачем посетить

«Генерал и его семья» — это не просто спектакль, а возможность взглянуть на сложные человеческие отношения и исторические контексты через призму театрального искусства. Он станет ярким событием для всех, кто интересуется глубокими сюжетами и живой игрой актеров.

Не упустите шанс стать частью этой истории в Театре «Глобус»!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
16 декабря вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
5 января понедельник
17:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
11 февраля среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

Фотографии

Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья

