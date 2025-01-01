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Генерал и его семья
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Киноафиша Генерал и его семья

Спектакль Генерал и его семья

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Генерал и его семья» в Театре Вахтангова: история любви сквозь эпохи

В новом спектакле, поставленном режиссёром Светланой Земляковой, зрители смогут погрузиться в мир сложных человеческих отношений и исторических контекстов. В основе постановки лежит роман, в котором история любви преодолевает все преграды, ставя на первое место чувства героев.

Современные авторы и диалог с эпохой

Светлана Землякова отмечает, что в творчестве современных авторов, таких как Тимур Кибиров, прослеживается глубокая связь с социумом. Их поэзия насыщена отношениями с современностью и историей, что делает её особенно актуальной. Однако, несмотря на внимание к глобальным темам, в центре спектакля остаётся личная история — история любви, которая, несмотря на время и обстоятельства, остаётся неизменной.

Сюжетная линия: отцы и дети

Спектакль охватывает разные эпохи и показывает, как меняются отношения между поколениями. Сюжет о «отцах и детях» раскрывает важные аспекты человеческого подвига и любви, которые всегда актуальны, независимо от исторического контекста.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и глубоким, заставляя зрителей задуматься о вечных ценностях.

Режиссер
Светлана Землякова
В ролях
Евгений Кравченко
Александр Галочкин
Максим Севриновский
Максим Севриновский
Мария Волкова
Мария Волкова
Семен Арзуманов
Семен Арзуманов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30

Фотографии

Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья Генерал и его семья

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