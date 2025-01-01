Концерт «Гендель и Бах. Несостоявшаяся встреча» в Екатерининском собрании

В самом названии концерта «Гендель и Бах. Несостоявшаяся встреча» заложен спойлер. Удивительно, как два титана музыкального искусства, появившиеся на свет в 1685 году территориально недалеко друг от друга, так никогда и не встретились.

Жизнь и творчество Генделя

Траектория судьбы Георга Фридриха Генделя началась 5 марта (по новому стилю) в немецком городе Галле. В стремлении совершенствоваться композитор отправился в Гамбург, где его манил оперный театр. После его закрытия путь Генделя лежал в Италию — на родину оперы, которая так привлекала композитора.

Итальянская публика приняла оперные творения Генделя с восторгом, и он мог бы спокойно жить, наслаждаясь славой под солнечными лучами. Однако поездка в Великобританию всё изменила. Сначала в Туманном Альбионе Гендель приобрел известность как оперный композитор, а затем обратился к новому для себя жанру оратории, в котором ему не было равных.

Его творчество включает огромное количество инструментальных произведений, среди которых сонаты, сюиты и concertigrossi. Гендель достиг признания и стал восприниматься как национальный композитор, а его слава простиралась далеко за пределы Англии. В 1759 году Гендель скончался и был похоронен в Вестминстере, согласно своей воле.

Жизнь и творчество Баха

Иоганн Себастьян Бах родился 31 марта (по новому стилю) в немецком городе Эйзенахе. Композитор неоднократно переезжал в поисках лучшего места службы, отметив важные остановки в Веймаре, Кётене и Лейпциге.

Не покидая пределов Германии, Бах был прекрасно осведомлен о творчестве своих коллег. В своем наследии он синтезировал многовековой опыт немецких композиторов и достижения других ведущих композиторских школ. Бах работал во всех существующих жанрах своего времени, но никогда не обращался к опере, сосредоточив внимание на инструментальной и кантатно-ораториальной музыке.

Уход Баха из жизни в 1750 году не стал национальной трагедией; известность пришла к нему много позже. Лишь спустя десятилетия осознали уникальность его творчества, которое стало гигантской энциклопедией знаний и смыслов.

Музыкальная встреча двух гениев

Так нашлись бы общие темы для беседы, если бы она состоялась, между этими двумя, с одной стороны, совершенно непохожими композиторами? Вероятно, да. Произведения Генделя и Баха, творцов эпохи барокко, переплетают интеллектуальное и эмоциональное начала, обращаясь к человеку вне времени и пространства.

Музыкальная «встреча» Генделя и Баха в рамках концерта приурочена к 340-летию со дня рождения обоих композиторов, которые подарили человечеству возможность искать духовные пути и обретать истинные ориентиры благодаря своей музыке.

Программа концерта

I отделение

Георг Фридрих Гендель: CONCERTO A QUATRO D-dur для двух скрипок и двух виолончелей

Георг Фридрих Гендель: CONCERTO GROSSO A-dur

II отделение

Иоганн Себастьян Бах: Концерт для двух скрипок d-moll

Иоганн Себастьян Бах: Ария альта из оратории "Страсти по Матфею"

Иоганн Себастьян Бах: Бранденбургский концерт #3 G-dur

Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга d-moll (в переложении для струнного оркестра)

Исполнители

Камерный оркестр Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Автор идеи, вступительное слово и солистка — лауреат международных конкурсов Анна Орехова.

Солисты:

Дарья Симонова (скрипка)

Анастасия Мещанова (меццо-сопрано)

Сергей Михайлычев (виолончель)

Елена Аренкова (клавесин)

Продолжительность: 2 часа с антрактом.