Гендель. ГАКОР. Дмитрий Синьковский, ID42

Музыкальные шедевры Генделя в Концертном зале Чайковского

Слушатели смогут насладиться великолепием произведений Георга Фридриха Генделя в Концертном зале им. Чайковского. В программе ожидаются изысканные музыкальные композиции, созданные для королевских праздников и торжеств.

Программа концерта

«Музыка для королевского фейерверка» ре мажор, HWV 351

«Музыка на воде» – сюита № 1 фа мажор, HWV 348

«Музыка на воде» – сюита № 2 ре мажор, HWV 349

«Музыка на воде» – сюита № 3, HWV 350

Concerto grosso, соч. 6 № 6 соль минор, HWV 324

Псалом Dixit Dominus для солистов, хора и оркестра, HWV 232

Произведения Генделя захватывают своей мелодичностью и глубиной: они были написаны для пышных торжеств и частных концертов, многими из которых восхищаются и по сей день. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу времени композитора и насладиться его музыкой в исполнении профессиональных музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в одном из самых знаковых концертных залов страны.