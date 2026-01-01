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Гендель. ГАКОР. Дмитрий Синьковский, ID42
Билеты от 1500₽
Киноафиша Гендель. ГАКОР. Дмитрий Синьковский, ID42

Гендель. ГАКОР. Дмитрий Синьковский, ID42

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Музыкальные шедевры Генделя в Концертном зале Чайковского

Слушатели смогут насладиться великолепием произведений Георга Фридриха Генделя в Концертном зале им. Чайковского. В программе ожидаются изысканные музыкальные композиции, созданные для королевских праздников и торжеств.

Программа концерта

  • «Музыка для королевского фейерверка» ре мажор, HWV 351
  • «Музыка на воде» – сюита № 1 фа мажор, HWV 348
  • «Музыка на воде» – сюита № 2 ре мажор, HWV 349
  • «Музыка на воде» – сюита № 3, HWV 350
  • Concerto grosso, соч. 6 № 6 соль минор, HWV 324
  • Псалом Dixit Dominus для солистов, хора и оркестра, HWV 232

Произведения Генделя захватывают своей мелодичностью и глубиной: они были написаны для пышных торжеств и частных концертов, многими из которых восхищаются и по сей день. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу времени композитора и насладиться его музыкой в исполнении профессиональных музыкантов.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события в одном из самых знаковых концертных залов страны.

Купить билет на концерт Гендель. ГАКОР. Дмитрий Синьковский, ID42

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Октябрь
2 октября пятница
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 1500 ₽

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