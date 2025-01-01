Меню
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с GELYA MEPHISTO и группой D-Band

Приглашаем вас окунуться в мир музыки вместе с уникальной артисткой GELYA MEPHISTO, лидером и автором песен группы D-Band. Эта группа стала известна благодаря своим ярким выступлениям на больших аренах и открытых площадках.

Энергия живой музыки

Саундтреки коллектива звучат в крупных спортивных проектах, заряжая зрителей энергией и мотивацией. Участники группы являются отличным примером здорового образа жизни, что также отражает философию их творчества.

Незабываемые впечатления

Концерт станет настоящим событием, полным ярких моментов и позитивных эмоций. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться атмосферой живой музыки, творчества и вдохновения!

