Возвращение группы «Гелиос» с новыми хитами

В январе 2025 года поп-рок-группа «Гелиос» вернулась к своим поклонникам после долгого перерыва. На концерте прозвучат все знакомые хиты, такие как «Половина первого» и «Стой на своем», а также новые композиции из свежего альбома.

История успеха

Песня «Половина первого» в 1996 году вошла в топ-5 хит-парада двух столиц и долгое время звучала на популярных радиостанциях, таких как «Максимум», «Хит-FM» и «Русское Радио». Одноименный клип стал настоящим хитом и находился в эфире BIZ-ТВ.

В те годы группа «Гелиос» входила в десятку артистов PolyGram Russia и активно выступала на фестивалях, таких как «Максидром», а также на открытии радиостанции «Хит-FM» и Берлинском фестивале «VID».

Новая музыка и концепция

На данный момент у группы накопилось пять альбомов, из которых два являются новыми. Также они представили три клипа, созданные в сотрудничестве с Art Pictures FX. Музыка «Гелиос» сочетает в себе софт-рок, симфо-арт и поп, создавая энергичный и мелодичный звук. Группа стремится в своих новых песнях говорить о глубоких темах, таких как смысл жизни, семья, долг и верность слову.

Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями «Гелиос» и погрузиться в атмосферу их уникального звучания!