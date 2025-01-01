Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 500₽
Киноафиша Гелиос

Гелиос

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Возвращение группы «Гелиос» с новыми хитами

В январе 2025 года поп-рок-группа «Гелиос» вернулась к своим поклонникам после долгого перерыва. На концерте прозвучат все знакомые хиты, такие как «Половина первого» и «Стой на своем», а также новые композиции из свежего альбома.

История успеха

Песня «Половина первого» в 1996 году вошла в топ-5 хит-парада двух столиц и долгое время звучала на популярных радиостанциях, таких как «Максимум», «Хит-FM» и «Русское Радио». Одноименный клип стал настоящим хитом и находился в эфире BIZ-ТВ.

В те годы группа «Гелиос» входила в десятку артистов PolyGram Russia и активно выступала на фестивалях, таких как «Максидром», а также на открытии радиостанции «Хит-FM» и Берлинском фестивале «VID».

Новая музыка и концепция

На данный момент у группы накопилось пять альбомов, из которых два являются новыми. Также они представили три клипа, созданные в сотрудничестве с Art Pictures FX. Музыка «Гелиос» сочетает в себе софт-рок, симфо-арт и поп, создавая энергичный и мелодичный звук. Группа стремится в своих новых песнях говорить о глубоких темах, таких как смысл жизни, семья, долг и верность слову.

Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями «Гелиос» и погрузиться в атмосферу их уникального звучания!

Купить билет на концерт Гелиос

Помощь с билетами
Январь
15 января четверг
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 500 ₽

В ближайшие дни

Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»
12+
Живая музыка
Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»
1 января в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в Отеле Националь
11 января в 20:00 Националь
от 5000 ₽
Plazma
18+
Поп
Plazma
28 февраля в 22:30 Petter
от 4500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше