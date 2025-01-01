Меню
Гектор Берлиоз. Оратория «Детство Христа»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Оратория «Детство Христа» в исполнении Уральского государственного камерного хора

Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии приглашает вас на удивительное музыкальное путешествие, которое никак нельзя пропустить. На сцене выступит симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета имени Петра Чайковского под руководством выдающегося дирижёра Валерия Платонова.

Музыка Гектора Берлиоза

В программе вечера — оратория «Детство Христа» великого французского композитора Гектора Берлиоза. Это произведение, написанное в середине 19 века, не только раскрывает глубокие философские и человеческие темы, но и погружает слушателя в атмосферу духовного просветления. Берлиоз создал мастерское музыкальное полотно, которое поражает своей эмоциональной силой и музыкальным разнообразием.

Дирижёр

Дирижёр Валерий Платонов — заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Башкортостан и дважды лауреат Премии в сфере культуры и искусства Пермской области. Его опыт и художественное видение сделают исполнение «Детства Христа» поистине незабываемым событием.

Не упустите возможность открыть для себя шедевр классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Приходите, чтобы насладиться этим замечательным произведением и ощутить его магию.

Купить билет на концерт Гектор Берлиоз. Оратория «Детство Христа»

Декабрь
4 декабря четверг
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 500 ₽

