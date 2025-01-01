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Гедда Габлер
Киноафиша Гедда Габлер

Спектакль Гедда Габлер

Постановка
Пятый театр 16+
Режиссер Наталья Шурганова
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Гедда Габлер»: вечная Драма Генрика Ибсена на сцене Пятого театра

«Гедда Габлер» — это пьеса выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена, впервые представленная публике в 1891 году в Мюнхене. Главная героиня, Гедда, является дочерью генерала Габлера. Она — женщина, стремящаяся контролировать всё вокруг и заставить окружающих играть по её правилам.

Лицемерие и Стремление к Свободе

Гедда — сложный персонаж, чьи высказывания и поступки вызывают осуждение с точки зрения морали и общества. Однако за её холодностью скрывается несчастная душа, страдающая от лицемерия окружающего мира. Она отказывается принимать предписанную ей роль и стремится к свободе, что делает её одновременно предметом осуждения и восхищения.

Трагедия и Выбор

Режиссер Наталья Шурганова описывает свою интерпретацию пьесы: «Я для себя определяю жанр так: «За секунду до выстрела». Есть мысль, что люди перед смертью видят киноленту. И зритель увидит ту самую киноленту подсознания Гедды». Мы погружаемся в её мысли, пытаемся понять, как она оказалась в такой ситуации и был ли у неё выбор, чтобы поступить иначе.

Между Двумя Мирами

Гедда Габлер находится на грани между двумя мирами, и мы становимся свидетелями её внутренней борьбы. Это спектакль о сложных человеческих чувствах и выборе, который определяет судьбу. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многослойную историю на сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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