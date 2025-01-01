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Где ты был так долго, чувак?
Билеты от 7000₽
Киноафиша Где ты был так долго, чувак?

Спектакль Где ты был так долго, чувак?

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Экзистенциальный спектакль о поиске себя

Петя и Нина, знакомые сельские жители, однажды оказались за углом бани и не смогли вернуться домой. С ними был кто-то третий — возможно, сосед, родственник или кто-то еще. Здесь, в этом странном месте, они встречают Чувака — загадочного местного жителя, который становится им одновременно самым близким и самым далеким. Герои начинают задаваться вопросами: что это за место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди, и существует ли вообще это «впереди»?

Путешествие в поисках смысла

Режиссер Антон Федоров в процессе репетиций ставил перед собой важный вопрос: «А что, если архетипичным персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт?» Этот вопрос стал центральным для спектакля, который ставит перед героями и зрителями задачу — где мы сейчас?

История о поиске и самопознании

Спектакль погружает зрителей в путешествие героев, в котором они вместе с персонажами начинают искать

Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
В ролях
Сергей Шайдаков
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Наталья Рычкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
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9 сентября
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29 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 7000 ₽
30 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 8000 ₽

Фотографии

Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак? Где ты был так долго, чувак?

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