Спектакль Где ты был так долго, чувак?

Экзистенциальный спектакль о поиске себя

Петя и Нина, знакомые сельские жители, однажды оказались за углом бани и не смогли вернуться домой. С ними был кто-то третий — возможно, сосед, родственник или кто-то еще. Здесь, в этом странном месте, они встречают Чувака — загадочного местного жителя, который становится им одновременно самым близким и самым далеким. Герои начинают задаваться вопросами: что это за место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди, и существует ли вообще это «впереди»?

Путешествие в поисках смысла

Режиссер Антон Федоров в процессе репетиций ставил перед собой важный вопрос: «А что, если архетипичным персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт?» Этот вопрос стал центральным для спектакля, который ставит перед героями и зрителями задачу — где мы сейчас?

История о поиске и самопознании

Спектакль погружает зрителей в путешествие героев, в котором они вместе с персонажами начинают искать