Второе событие «Программы памяти» фестиваля автофикшна «Я-ТЕАТР»

Второе событие «Программы памяти» фестиваля автофикшна «Я-ТЕАТР» — спектакль «Где-то там на учебной сцене» — состоится 19 ноября в 18:00 в Зале на втором «DOC на Лесной». Эта программа призвана вернуть в фокус внимания спектакли, которые по тем или иным причинам остались малозаметными в театральной среде. Многие из них не имели большого проката или фестивальной жизни, но обладали несомненной художественной и социальной ценностью.

Идея программы

Цель программы памяти — перераспределить акценты и выйти за пределы привычной иерархии ценностей. Это особенно актуально в контексте автофикшна, понятие о котором только начинает формироваться в театральном пространстве России.

Программа события

Событие «Где-то там на учебной сцене» состоит из двух частей:

Артем Томилов представит видеозапись спектакля «Руки» — своей режиссерско-педагогической работы, созданной совместно с актрисой Ольгой Власовой на курсе переподготовки в школе Part academy. После показа состоится разговор с Ольгой Власовой о её опыте работы с автофикциональным театром. Вторая часть: Уникальный партиципаторный перформанс, в котором зрители смогут выйти на сцену и озвучить фрагменты книги Еганы Джаббаровой «Руки женщин моей семьи были не для письма», по мотивам которой и был поставлен спектакль «Руки».

Дополнительная информация

Продолжительность события — 2 часа.

Возрастное ограничение — 18+.

Место проведения: «DOC на Лесной», Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (ближайшие станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская).