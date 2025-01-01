Второе событие «Программы памяти» фестиваля автофикшна «Я-ТЕАТР» — спектакль «Где-то там на учебной сцене» — состоится 19 ноября в 18:00 в Зале на втором «DOC на Лесной». Эта программа призвана вернуть в фокус внимания спектакли, которые по тем или иным причинам остались малозаметными в театральной среде. Многие из них не имели большого проката или фестивальной жизни, но обладали несомненной художественной и социальной ценностью.
Цель программы памяти — перераспределить акценты и выйти за пределы привычной иерархии ценностей. Это особенно актуально в контексте автофикшна, понятие о котором только начинает формироваться в театральном пространстве России.
Событие «Где-то там на учебной сцене» состоит из двух частей:
Продолжительность события — 2 часа.
Возрастное ограничение — 18+.
Место проведения: «DOC на Лесной», Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (ближайшие станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская).