Спектакль Где-то и около

Приблизительно комедия

«Где-то и около» — глубокая и философская, но при этом удивительно светлая и легкая история о простых одиноких людях. Все персонажи — это те, кого легко можно встретить в повседневной жизни: соседи, друзья, родственники и, порой, мы сами. История разворачивается в редакции газеты платных объявлений, куда приходит Надя, женщина за тридцать, с необычной просьбой: разместить объявление о поиске мужа. Текст объявления откровенный и вызывающий, что никак не сочетается с ее смущенным поведением и внешностью, что приводит в ярость Мишу — мужчину среднего роста и неопределенного возраста. Он предлагает ей честно написать правду, что становится поводом для горячей перепалки.

Толик, друг Миши, нарушает их спор. Он также пришел в редакцию в поисках своей второй половинки, и из этой абсурдной ситуации возникает любовный треугольник. Несмотря на комедийные элементы, персонажи переживают поиск счастья. Миша стремится к признанию в литературных кругах, Толик — ищет мать для своих детей, а Надя… чего же она ищет?

Темы и идеи

Спектакль затрагивает темы одиночества, поисков счастья и внутреннего удовлетворения. Сюжет показывает, как даже в самых абсурдных и бытовых ситуациях герои пытаются найти смысл и изменить свою жизнь к лучшему.