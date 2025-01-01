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Где-то и около
Билеты от 2500₽
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Спектакль Где-то и около

Постановка
Театр города М. 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Приблизительно комедия

«Где-то и около» — глубокая и философская, но при этом удивительно светлая и легкая история о простых одиноких людях. Все персонажи — это те, кого легко можно встретить в повседневной жизни: соседи, друзья, родственники и, порой, мы сами. История разворачивается в редакции газеты платных объявлений, куда приходит Надя, женщина за тридцать, с необычной просьбой: разместить объявление о поиске мужа. Текст объявления откровенный и вызывающий, что никак не сочетается с ее смущенным поведением и внешностью, что приводит в ярость Мишу — мужчину среднего роста и неопределенного возраста. Он предлагает ей честно написать правду, что становится поводом для горячей перепалки.

Толик, друг Миши, нарушает их спор. Он также пришел в редакцию в поисках своей второй половинки, и из этой абсурдной ситуации возникает любовный треугольник. Несмотря на комедийные элементы, персонажи переживают поиск счастья. Миша стремится к признанию в литературных кругах, Толик — ищет мать для своих детей, а Надя… чего же она ищет?

Темы и идеи
Спектакль затрагивает темы одиночества, поисков счастья и внутреннего удовлетворения. Сюжет показывает, как даже в самых абсурдных и бытовых ситуациях герои пытаются найти смысл и изменить свою жизнь к лучшему.

Режиссер
Александр Бабик
В ролях
Кристина Комарова
Анастасия Пугина
Алексей Куприков
Денис Никитин
Глеб Косихин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2500 ₽
5 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2500 ₽
13 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Где-то и около Где-то и около Где-то и около Где-то и около Где-то и около Где-то и около

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