Спектакль-сновидение «Где спит Мышка?»

Погрузитесь в мир фантазий и снов с нашим уникальным спектаклем для самых маленьких зрителей. Под белым волшебным балдахином маленькие зрители и их родители встретятся с рассказчицей Соней, которая обожает делиться снах и волшебными историями.

Встреча с Мышкой-малышкой

На этот раз Соня поведает вам историю о Мышке-малышке, которая никак не может уснуть. Как помочь этой милой героине справиться с её бедой? Как сделать, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя комфортно и тепло вместе? Ответы на эти вопросы ждут вас в нашем спектакле-сновидении.

Уникальная атмосфера

Этот спектакль станет первым в жизни многих маленьких зрителей, поэтому мы создали особое игровое пространство. Здесь взрослые могут сидеть рядом с детьми, обеспечивая уют и безопасность, словно в детской кроватке. Это поможет создать теплую атмосферу, где каждый зритель сможет прочувствовать магию театра.

Приходите и станьте частью волшебного мира Мышки-малышки и её приключений!