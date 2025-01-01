Меню
Где снег?
Постановка
Шалом. Сцена на Новослободской 6+
Режиссер Екатерина Зайцева
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Детский спектакль «Где снег?» в театре Шалом

Представьте себе теплый московский вечер, ленивый ветерок и крики стрижей в небе. Вдруг открывается загадочная дверь, и на улицу выбегает компания настоящих (то есть волшебных, иначе ведь не настоящие!) новогодних елочных игрушек с удивительно своевременным вопросом. Как раз для разгара лета… Где снег?

Наши герои-игрушки отправляются на поиски снега — секретного компонента новогоднего счастья. Они узнают многое о мире снега, но главное, что они откроют для себя — это дружба и объединение, без которых волшебство не произойдет.

Приглашаем всю семью!

Дорогие дети, не забудьте взять с собой взрослых! Пусть они ответят на важный вопрос — где же он, этот снег?

Творческий состав

Режиссер и хореограф: Катя Зайцева

Помощник режиссера: Екатерина Яненкова

Композитор: Доктор Морган

Художник по костюмам: Ксения Кочубей

Художественный руководитель театра: Андрей Афонин

Продюсеры: Ольга Трофимова, Ольга Городиская

Актерский состав

  • Павел Журавихин
  • Илья Соколенко
  • Станислав Большаков
  • Георгий Каныгин
  • Евгения Скокова
  • Артем Панин
  • Федор Шевчук
  • Александр Дудник
  • Евгений Говердовский

Ноябрь
8 ноября суббота
13:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 800 ₽
15:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 800 ₽

