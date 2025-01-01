Спектакль Где снег?

Представьте себе теплый московский вечер, ленивый ветерок и крики стрижей в небе. Вдруг открывается загадочная дверь, и на улицу выбегает компания настоящих (то есть волшебных, иначе ведь не настоящие!) новогодних елочных игрушек с удивительно своевременным вопросом. Как раз для разгара лета… Где снег?
Наши герои-игрушки отправляются на поиски снега — секретного компонента новогоднего счастья. Они узнают многое о мире снега, но главное, что они откроют для себя — это дружба и объединение, без которых волшебство не произойдет.
Дорогие дети, не забудьте взять с собой взрослых! Пусть они ответят на важный вопрос — где же он, этот снег?
Режиссер и хореограф: Катя Зайцева
Помощник режиссера: Екатерина Яненкова
Композитор: Доктор Морган
Художник по костюмам: Ксения Кочубей
Художественный руководитель театра: Андрей Афонин
Продюсеры: Ольга Трофимова, Ольга Городиская