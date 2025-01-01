Где смеяться?

Мы привыкли к тому, что классическую музыку слушают серьезно: сидя ровно на стуле, не мотая головой и не произнося ни слова. Но что если это не всегда так? Композиторы — такие же люди, как мы: они смеялись, рассказывали анекдоты и шутили, отражая это в своей музыке.
На концерте солистки камерного оркестра Chamberries вы сможете увидеть, как композиторы прятали шутки в нотах, искали забавные тембры классических инструментов и создавали музыкальные шаржи. Что, если солистки начнут мяукать на сцене? Или все музыканты вдруг начнут расходиться посреди произведения? Концерт для печатной машинки с оркестром — это не шутка!
Вас ждут яркие, весёлые и самобытные произведения, которые непременно вызовут улыбку:
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.
Важно отметить, что билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Цикл концертов от Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Ожидайте увлекательные истории, живую музыку и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.
Каждый концерт — это возможность открыть вместе с детьми что-то новое, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка на этих концертах расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, литературных героях и великих исторических событиях, философских идеях и смене эпох.
Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени и как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. Главное — убедить даже самого искушенного юного зрителя, что классика — это интересно, понятно и весело!