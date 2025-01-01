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Где смеяться?
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Где смеяться?

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Музыка с улыбкой» от камерного оркестра Chamberries

Мы привыкли к тому, что классическую музыку слушают серьезно: сидя ровно на стуле, не мотая головой и не произнося ни слова. Но что если это не всегда так? Композиторы — такие же люди, как мы: они смеялись, рассказывали анекдоты и шутили, отражая это в своей музыке.

Шутки и забавные моменты в классике

На концерте солистки камерного оркестра Chamberries вы сможете увидеть, как композиторы прятали шутки в нотах, искали забавные тембры классических инструментов и создавали музыкальные шаржи. Что, если солистки начнут мяукать на сцене? Или все музыканты вдруг начнут расходиться посреди произведения? Концерт для печатной машинки с оркестром — это не шутка!

Программа концерта

Вас ждут яркие, весёлые и самобытные произведения, которые непременно вызовут улыбку:

  • И. Брамс — Венгерский танец No5
  • И.С. Бах — Менуэт и Шутка из оркестровой сюиты No2
  • Й. Гайдн — Скерцо из квартета «Шутка»
  • И. Штраус — Полька-пиццикато
  • Э. Сати — Вялые прелюдии для собак
  • С. Джоплин — «The Entertainer»
  • Л. Андерсон — «Вальсирующий кот», «Сломанные часы»

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.

Для всей семьи

Важно отметить, что билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Цикл концертов от Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Ожидайте увлекательные истории, живую музыку и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.

Открытие нового в музыке

Каждый концерт — это возможность открыть вместе с детьми что-то новое, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка на этих концертах расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, литературных героях и великих исторических событиях, философских идеях и смене эпох.

Классика — это весело!

Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени и как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. Главное — убедить даже самого искушенного юного зрителя, что классика — это интересно, понятно и весело!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 апреля
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
15:00 от 1200 ₽

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