Где мой 2008?
18+
О концерте

Ностальгическая вечеринка «Где мой 2008» на Пляже «Звезда»

В баре Mojo, расположенном на Пляже «Звезда», пройдёт уникальное мероприятие – вечеринка «Где мой 2008», организованная командой DISCOTHEQUE. Это событие возвращает нас в атмосферу нулевых, когда танцполы заполняли хиты от David Guetta и Fedde Le Grand.

Помните, как мы взрывали танцпол под Global Deejays и The Drill? Как поднимали настроение с помощью Benny Benassi и Eric Prydz? Как теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, а также пели хиты от Bob Sinclar и DJ Smash? После 18 лет мы вновь создаем эту незабываемую атмосферу на дневном танцполе.

Участники вечера

Особое внимание на вечеринке будет уделено резидентам DISCOTHEQUE, которые были на передовой популярности вечеринок в России в 2008 году и часто выступали на Ибице.

Зажигательная программа

  • Warm-Up: 21:00 – Vegas
  • Prime:
    • 23:00 – Fridrikh
    • 00:00 – Lekhem
    • 01:00 – Fridrikh
    • 01:30 – Vegas
    • 02:30 – Lekhem

Начало: 21:00
Завершение: 05:00

Обратите внимание: если температура опустится ниже 15 градусов, вечеринка будет перенесена в помещение.

