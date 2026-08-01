В пятницу в Ельцин Центре пройдет незабываемая вечеринка «Где мой 2008», организованная командой DISCOTHĖQUE. Этот проект стал настоящим трендом, возвращая нас в эпоху нулевых, когда клубные хиты зажигали танцполы по всей России.
2008 год стал знаковым для многих любителей электронной музыки. Это время, когда популярные треки от David Guetta, Fedde Le Grand и Benny Benassi вызывали настоящий адреналин. Участники вечеринки услышат легендарные клубные хиты, которые напомнят о том, как важно было проводить время не перед экранами, а на танцполе!
В этот вечер выступят резиденты DISCOTHĖQUE, которые в 2008 году организовывали самые популярные вечеринки. Время и состав диджеев:
Не упустите возможность окунуться в атмосферу 2008 года! Вечеринка начнется в 21:00 и продлится до 05:00. Ждем всех любителей музыки и танцев!