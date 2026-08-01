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Где мой 2008?
Билеты от 1000₽
Киноафиша Где мой 2008?

Где мой 2008?

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Вечеринка «Где мой 2008» в Ельцин Центре

В пятницу в Ельцин Центре пройдет незабываемая вечеринка «Где мой 2008», организованная командой DISCOTHĖQUE. Этот проект стал настоящим трендом, возвращая нас в эпоху нулевых, когда клубные хиты зажигали танцполы по всей России.

Звуки прошлого

2008 год стал знаковым для многих любителей электронной музыки. Это время, когда популярные треки от David Guetta, Fedde Le Grand и Benny Benassi вызывали настоящий адреналин. Участники вечеринки услышат легендарные клубные хиты, которые напомнят о том, как важно было проводить время не перед экранами, а на танцполе!

Программа вечера

В этот вечер выступят резиденты DISCOTHĖQUE, которые в 2008 году организовывали самые популярные вечеринки. Время и состав диджеев:

  • 21:00 - LNTV
  • 22:00 - VEGAS
  • 23:00 - FRIDRIKH
  • 00:00 - LEKHEM
  • 01:00 - FRIDRIKH
  • 02:00 - VEGAS
  • 03:00 - LEKHEM
  • 04:00 - B2B2B

Не упустите возможность окунуться в атмосферу 2008 года! Вечеринка начнется в 21:00 и продлится до 05:00. Ждем всех любителей музыки и танцев!

Купить билет на концерт Где мой 2008?

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
29 августа суббота
16:00
Фуд-молл «Три вокзала. Депо» Москва, Новорязанская, 23, стр. 1
от 2200 ₽
30 августа воскресенье
16:00
Фуд-молл «Три вокзала. Депо» Москва, Новорязанская, 23, стр. 1
от 1600 ₽
26 сентября суббота
16:00
Фуд-молл «Три вокзала. Депо» Москва, Новорязанская, 23, стр. 1
от 2000 ₽
27 сентября воскресенье
16:00
Фуд-молл «Три вокзала. Депо» Москва, Новорязанская, 23, стр. 1
от 1000 ₽

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