Где мой 2008?
18+
О концерте

Возвращение в 2008 год с DISCOTHĖQUE

Подземка приглашает вас на уникальную вечеринку «Где мой 2008-ой», которая состоится в клубе в пятницу. Это будет вечер, когда мы вновь вспомним легендарные клубные хиты, и танцпол заполнится заряженной атмосферой, а хиты David Guetta, Benny Benassi и Tiesto заставят вас двигаться в ритме времени.

Воспоминания о лучших клубных вечеринках

2008 год стал знаковым для клубной культуры. Это время, когда танцы под Global Deejays и The Drill, а также громкие крики под Bob Sinclar и DJ Smash оставили неизгладимый след в сердцах многих любителей вечеринок. Забудьте о селфи и социальных сетях — в то время важнее были развлечения и общение с друзьями на танцполе.

Программа вечера

  • 21:00 - VEGAS (Pre Party)
  • 23:00 - LEKHEM
  • 00:00 - FRIDRIKH
  • 01:00 - VEGAS
  • 02:00 - FRIDRIKH
  • 03:00 - LEKHEM
  • 04:00 - b2b2b2b

ПреПати: 21:00-23:00 (зал Правда)

Начало: 23:00 (зал Концертный)

Завершение: 05:00

Бронирование и столы

В продаже столы на 4 и на 6 человек. В стоимость входит входной билет, что делает это предложение еще более привлекательным для тех, кто хочет провести вечер в компании друзей.

 

Апрель
10 апреля пятница
21:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1200 ₽

В ближайшие дни

D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
22 мая в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Всеони-Сибирь
12+
Классическая музыка
Всеони-Сибирь
18 марта в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 700 ₽
Ольга Смирнова. Страсти по Бень!
16+
Авторская песня Эстрада
Ольга Смирнова. Страсти по Бень!
3 мая в 17:00 Бродячая собака
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
