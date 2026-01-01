Возвращение в 2008 год с DISCOTHĖQUE

Подземка приглашает вас на уникальную вечеринку «Где мой 2008-ой», которая состоится в клубе в пятницу. Это будет вечер, когда мы вновь вспомним легендарные клубные хиты, и танцпол заполнится заряженной атмосферой, а хиты David Guetta, Benny Benassi и Tiesto заставят вас двигаться в ритме времени.

Воспоминания о лучших клубных вечеринках

2008 год стал знаковым для клубной культуры. Это время, когда танцы под Global Deejays и The Drill, а также громкие крики под Bob Sinclar и DJ Smash оставили неизгладимый след в сердцах многих любителей вечеринок. Забудьте о селфи и социальных сетях — в то время важнее были развлечения и общение с друзьями на танцполе.

Программа вечера

21:00 - VEGAS (Pre Party)

23:00 - LEKHEM

00:00 - FRIDRIKH

01:00 - VEGAS

02:00 - FRIDRIKH

03:00 - LEKHEM

04:00 - b2b2b2b

ПреПати: 21:00-23:00 (зал Правда)

Начало: 23:00 (зал Концертный)

Завершение: 05:00

Бронирование и столы

В продаже столы на 4 и на 6 человек. В стоимость входит входной билет, что делает это предложение еще более привлекательным для тех, кто хочет провести вечер в компании друзей.