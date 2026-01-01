Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Где Фантом?
Киноафиша Где Фантом?

Где Фантом?

16+
Возраст 16+

О концерте

Новый альбом группы «Где Фантом?»

Уфимская группа «Где Фантом?» представит свой новый альбом «Записки сумасшедшего». Коллектив, который радует слушателей яркими концертами по России и Китаю, вновь готов удивить своих поклонников.

Звучание и вдохновение

Группа известна своими треками, которые набирают сотни миллионов прослушиваний. После релиза сингла «Моя любовь, ты меня подожди» они изменили своё звучание, перенеся акцент с классического пост-панка на пост-советскую музыкальную волну. Вдохновение также приходит из сибирского панка, что добавляет в музыку особый характер.

Что ожидать от нового альбома

Хотя детали о содержании альбома, выход которого планируется на март следующего года, остаются в секрете, можно с уверенностью сказать, что это будет искренняя и глубокая музыка. Она найдет отклик как у молодых поклонников пост-панка, так и у ценителей традиций русского рока.

Не пропустите шанс услышать новый альбом группы «Где Фантом?» и погрузиться в мир их уникального звучания!

Купить билет на концерт Где Фантом?

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
7 апреля вторник
20:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 1100 ₽
8 апреля среда
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1100 ₽
10 апреля пятница
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Шоу Импровизаторы. 10 лет
18+
Юмор
Шоу Импровизаторы. 10 лет
28 марта в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 5000 ₽
Zoloto
16+
Рок
Zoloto
24 апреля в 19:00 Palazzo
от 2700 ₽
Kitana
16+
Хип-хоп
Kitana
25 апреля в 19:00 Diesel
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше