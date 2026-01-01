Новый альбом группы «Где Фантом?»

Уфимская группа «Где Фантом?» представит свой новый альбом «Записки сумасшедшего». Коллектив, который радует слушателей яркими концертами по России и Китаю, вновь готов удивить своих поклонников.

Звучание и вдохновение

Группа известна своими треками, которые набирают сотни миллионов прослушиваний. После релиза сингла «Моя любовь, ты меня подожди» они изменили своё звучание, перенеся акцент с классического пост-панка на пост-советскую музыкальную волну. Вдохновение также приходит из сибирского панка, что добавляет в музыку особый характер.

Что ожидать от нового альбома

Хотя детали о содержании альбома, выход которого планируется на март следующего года, остаются в секрете, можно с уверенностью сказать, что это будет искренняя и глубокая музыка. Она найдет отклик как у молодых поклонников пост-панка, так и у ценителей традиций русского рока.

Не пропустите шанс услышать новый альбом группы «Где Фантом?» и погрузиться в мир их уникального звучания!