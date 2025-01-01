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Где Фантом?
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Где Фантом?

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой осенний концерт группы «Где Фантом?» в Казани

Уфимская группа «Где Фантом?» приглашает всех на свой большой осенний концерт! Эта команда — один из ярчайших представителей отечественной инди-сцены, играющая в жанре постпанк. Сотни миллионов прослушиваний и восторженные рецензии говорят сами за себя.

Успехи и новинки

После выхода альбома «Городские будни» и успешного тура по Китаю, группа собрала не только армию поклонников, но и множество положительных отзывов. Впереди у артистов активное фестивальное лето и запись нового материала, о котором пока не раскрывают подробностей. Какие именно новинки нас ожидают — пока остается секретом, но следить за новостями можно на стриминговых площадках.

Что будет на концерте

Большой концерт, запланированный на осень, станет не только презентацией новых треков, но и возможностью услышать старые хиты, под которые зрители будут петь хором, порой срывая голоса. Это событие стоит посетить всем любителям качественной музыки и незабываемого живого звучания!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Приходите и поддержите «Где Фантом?» на их осеннем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 26 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
20:00 от 800 ₽
Самара, 28 ноября
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
20:00 от 800 ₽
Казань, 29 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 30 ноября
Пространство Tago Mago Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Dschinghis Khan feat. Stefan Track
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13 декабря в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
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Сергей Трофимов
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Шансон Эстрада
Сергей Трофимов
15 октября в 19:00 Тинькофф-холл
от 1700 ₽
Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
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от 2200 ₽
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