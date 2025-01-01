Большой осенний концерт группы «Где Фантом?» в Казани

Уфимская группа «Где Фантом?» приглашает всех на свой большой осенний концерт! Эта команда — один из ярчайших представителей отечественной инди-сцены, играющая в жанре постпанк. Сотни миллионов прослушиваний и восторженные рецензии говорят сами за себя.

Успехи и новинки

После выхода альбома «Городские будни» и успешного тура по Китаю, группа собрала не только армию поклонников, но и множество положительных отзывов. Впереди у артистов активное фестивальное лето и запись нового материала, о котором пока не раскрывают подробностей. Какие именно новинки нас ожидают — пока остается секретом, но следить за новостями можно на стриминговых площадках.

Что будет на концерте

Большой концерт, запланированный на осень, станет не только презентацией новых треков, но и возможностью услышать старые хиты, под которые зрители будут петь хором, порой срывая голоса. Это событие стоит посетить всем любителям качественной музыки и незабываемого живого звучания!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Приходите и поддержите «Где Фантом?» на их осеннем концерте!