«Где этот Вальс старинный, томный...» Литературно-музыкальный вечер у рояля

Литературно-музыкальный вечер в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный литературно-музыкальный вечер, где прозвучат стихи и проза русских писателей 19 века, а также фортепианная музыка в лучших традициях русского салона.

Звучание классики

В программе вечера – вальсы, мазурки, польки, полонезы и ноктюрны, написанные великими композиторами: Глинкой, Чайковским, Грибоедовым, Лядовым, Ребиковым и другими известными мастерами. На сцене вас встретит хозяйка салона Анастасия Мазанкина, виртуозно исполняющая музыкальные произведения и художественное слово.

Уникальная атмосфера

Вечер пройдет в приветливой камерной атмосфере, создаваемой редким роялем «Diederichs Frères». Этот инструмент имеет богатую историю – ему уже около 130 лет, и в разные времена он принадлежал двум великим музыкантам, Римскому-Корсакову и Гольденвейзеру.

Традиции нашего Салона

Приходите со своими любимыми напитками и угощениями – это прекрасная идея, позволяющая создать уютную атмосферу общения. В стоимость билета входит салонное угощение: чай, кофе, сладости и возможность душевного общения с другими участниками вечера.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события, где музыка и литература создадут незабываемую атмосферу!