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Где драконы?
Билеты от 500₽
Киноафиша Где драконы?

Где драконы?

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир ролевых игр

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Где драконы?», которое станет настоящим праздником для любителей ролевых настольных игр. В этом спектакле зрители смогут стать свидетелями захватывающего путешествия, созданного на глазах у публики.

О чем спектакль?

Зрители окажутся в центре событий, где участники, выступающие в роли различных персонажей, будут решать, как развивать сюжет. Каждое действие будет зависеть от броска игральных костей и решений, принимаемых игроками. Мастер подземелий, обладая властью над ходом игры, будет направлять героев и ставить перед ними интересные задачи.

Кто ваши герои?

Отважным героям предстоит не только спасти мир, но и столкнуться с собственными внутренними проблемами. Каждый персонаж имеет свою уникальную историю, что добавляет глубины и эмоциональности в игровой процесс. Зрители смогут увидеть, как персонажи преодолевают свои страхи и сомнения, что делает спектакль не только развлекательным, но и поучительным.

Где искать драконов?

Главной загадкой, которую предстоит разрешить героям, станет вопрос: где же искать драконов? Этот вопрос станет центральным в их путешествии, полным неожиданных поворотов и захватывающих событий.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля и погрузиться в мир фантазий и приключений. «Где драконы?» — это не просто спектакль, это опыт, который объединяет зрителей и участников в увлекательное путешествие.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
17:00 от 500 ₽

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