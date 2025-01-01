Меню
Газизхан Шекербеков
Киноафиша Газизхан Шекербеков

Газизхан Шекербеков

О концерте

Концерт Газизхана Шекербекова в Алматы

21 декабря 2025 года состоится уникальное событие! Газизхан Шекербеков, талантливый музыкант и певец, приглашает вас на большой концерт. Это не просто выступление, а настоящая музыкальная встреча, где каждое слово и аккорд наполнены искренними эмоциями.

Что ждать от концерта

Зрители смогут насладиться не только культовыми хитами, которые давно завоевали популярность, но и новыми произведениями. Каждый новый трек будет полон свежих идей и вдохновения. Газизхан создаст атмосферу тепла и душевности, которая запомнится каждому.

Не пропустите это событие

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Приходите и разделите с нами радость живого исполнения.

Купить билет на концерт Газизхан Шекербеков

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

