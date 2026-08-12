Юбилейная выставка автомобилей Волга ГАЗ-21 в Музее Гаража на ВДНХ

В выставочном зале Музея Гаража стартует уникальная выставка, посвященная 70-летнему юбилею с момента выхода с конвейера легендарного автомобиля Волга ГАЗ-21. Экспозиция организована в сотрудничестве с автомобильным клубом «Волга М-21» и представляет 16 раритетных автомобилей, ставших символом Советского автомобилестроения.

Культовая классика 1960-х

Волга ГАЗ-21 является настоящим символом эпохи 1960-х годов и по сегодняшний день занимает почетное место в сердцах автовладельцев, коллекционеров и ценителей. Это не просто машина, а культурная ценность, сохранившая богатую историю, светлые воспоминания и семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Выставка призвана напомнить зрителям о важности сохранения этого наследия.

Экспозиция в хронологическом порядке

Концепция юбилейной выставки задумана как экскурсия в полноценный жизненный цикл автомобиля Волга ГАЗ-21 — от его появления на Горьковском автозаводе до современного состояния. Экспозиция включает образцы кропотливой реставрации и экологически чистые изменения от владельцев, которые отражают следы времени.

Центральной частью выставки являются эталонные автомобили трех выпусков: - первый (1956-1959 гг), - второй (1960-1962 гг) и - третий (1962-1970 гг). Стоит отметить, что всего было выпущено 639 478 экземпляров всех модификаций. Также представлена преемница легенды — ГАЗ 24, завершает экспозицию, открывая новую страницу в истории марки.

Атмосфера и креативный замысел

Экспонируемые автомобили окружены предметами и артефактами, создающими атмосферу того или иного периода. Частные коллекции, произведения искусства, плакаты и личные вещи помогают глубже понять креативный замысел выставки. Каждый автомобиль имеет свое название: «волга на службе», «волга-путешественник», «киногерой», «в трудовых буднях» и даже «забвение».

Специальные автомобили

Выставка также включает уникальные экземпляры:

редкий санитарный автомобиль ГАЗ-22Д в родной краске,

копия черной Волги, подаренной Ю.А. Гагарину,

волга первого выпуска, послужившая основой для знаменитой модели масштаба 1:8,

приборы из съемок комедии Эльдара Рязанова.

Современные тенденции реставрации

Экспозиция не обходит стороной и актуальное направление в реставрации — кастом. Организаторы планируют, что некоторые автомобили будут заменяться на новые в течение всего периода выставки, отражая динамику автомобильной жизни в современном городе.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную выставку и прикоснуться к истории советского автомобилестроения.