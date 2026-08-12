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ГАЗ-21. Сквозь время
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Киноафиша ГАЗ-21. Сквозь время

ГАЗ-21. Сквозь время

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О выставке

Юбилейная выставка автомобилей Волга ГАЗ-21 в Музее Гаража на ВДНХ

В выставочном зале Музея Гаража стартует уникальная выставка, посвященная 70-летнему юбилею с момента выхода с конвейера легендарного автомобиля Волга ГАЗ-21. Экспозиция организована в сотрудничестве с автомобильным клубом «Волга М-21» и представляет 16 раритетных автомобилей, ставших символом Советского автомобилестроения.

Культовая классика 1960-х

Волга ГАЗ-21 является настоящим символом эпохи 1960-х годов и по сегодняшний день занимает почетное место в сердцах автовладельцев, коллекционеров и ценителей. Это не просто машина, а культурная ценность, сохранившая богатую историю, светлые воспоминания и семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Выставка призвана напомнить зрителям о важности сохранения этого наследия.

Экспозиция в хронологическом порядке

Концепция юбилейной выставки задумана как экскурсия в полноценный жизненный цикл автомобиля Волга ГАЗ-21 — от его появления на Горьковском автозаводе до современного состояния. Экспозиция включает образцы кропотливой реставрации и экологически чистые изменения от владельцев, которые отражают следы времени.

Центральной частью выставки являются эталонные автомобили трех выпусков: - первый (1956-1959 гг), - второй (1960-1962 гг) и - третий (1962-1970 гг). Стоит отметить, что всего было выпущено 639 478 экземпляров всех модификаций. Также представлена преемница легенды — ГАЗ 24, завершает экспозицию, открывая новую страницу в истории марки.

Атмосфера и креативный замысел

Экспонируемые автомобили окружены предметами и артефактами, создающими атмосферу того или иного периода. Частные коллекции, произведения искусства, плакаты и личные вещи помогают глубже понять креативный замысел выставки. Каждый автомобиль имеет свое название: «волга на службе», «волга-путешественник», «киногерой», «в трудовых буднях» и даже «забвение».

Специальные автомобили

Выставка также включает уникальные экземпляры:

  • редкий санитарный автомобиль ГАЗ-22Д в родной краске,
  • копия черной Волги, подаренной Ю.А. Гагарину,
  • волга первого выпуска, послужившая основой для знаменитой модели масштаба 1:8,
  • приборы из съемок комедии Эльдара Рязанова.

Современные тенденции реставрации

Экспозиция не обходит стороной и актуальное направление в реставрации — кастом. Организаторы планируют, что некоторые автомобили будут заменяться на новые в течение всего периода выставки, отражая динамику автомобильной жизни в современном городе.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную выставку и прикоснуться к истории советского автомобилестроения.

Купить билет на выставка ГАЗ-21. Сквозь время

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
12 августа среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
13 августа четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
14 августа пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
15 августа суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
16 августа воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
17 августа понедельник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
18 августа вторник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
19 августа среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
20 августа четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
21 августа пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
22 августа суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
23 августа воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
24 августа понедельник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
25 августа вторник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
26 августа среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
27 августа четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
28 августа пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
29 августа суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
30 августа воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
31 августа понедельник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
1 сентября вторник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
2 сентября среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
3 сентября четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
4 сентября пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
5 сентября суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
6 сентября воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
7 сентября понедельник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
8 сентября вторник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
9 сентября среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
10 сентября четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
11 сентября пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
12 сентября суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
13 сентября воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
14 сентября понедельник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
15 сентября вторник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
16 сентября среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
17 сентября четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
18 сентября пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
19 сентября суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
20 сентября воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
21 сентября понедельник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
22 сентября вторник
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
23 сентября среда
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
24 сентября четверг
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
25 сентября пятница
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
26 сентября суббота
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ
27 сентября воскресенье
09:00
Музей гаража особого назначения ФСО России Москва, просп. Мира, 119, стр. 53, 54, ВДНХ

Фотографии

ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время ГАЗ-21. Сквозь время

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