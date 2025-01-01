Меню
Гайворонский - Волков - Кондаков. The greatest hits
Киноафиша Гайворонский - Волков - Кондаков. The greatest hits

Гайворонский - Волков - Кондаков. The greatest hits

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в исполнении выдающихся музыкантов

Приглашаем вас на уникальный концерт, в программе которого звучат как оригинальные композиции, так и классические произведения. Музыка, которая обретает новое звучание в авторской интерпретации, порадует любителей различных жанров.

Что вас ждет

На этом музыкальном вечере вы услышите:

  • Классические произведения
  • Джазовые стандарты
  • Темы советской эстрады

Каждая из представленных тем обладает неочевидной узнаваемостью, что добавляет особую атмосферу вечеру.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Вячеслав Гайворонский
  • Андрей Кондаков
  • Владимир Волков

Эти музыканты известны своим мастерством и уникальным стилем исполнения, что делает этот вечер незабываемым.

Длительность

Концерт продлится 1 час 20 минут, что создаст атмосферу погружения в мир музыки без лишних перерывов.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Гайворонский - Волков - Кондаков. The greatest hits

Октябрь
26 октября воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

