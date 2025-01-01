Гайдн, Бриттен и «Inferno»

Входит в Абонемент 9 Музыка без границ Симфонический оркестр Программа Гайдн. Симфония № 96 «Чудо» Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрселла Адес. Сюита «Inferno» из балета «Данте» (премьера в Екатеринбурге) Торжественная «Лондонская симфония № 6» Гайдна откроет концерт с мажорной ноты. Праздничный настрой поддержат «Вариации и фуга» англичанина Бриттена в блестящем исполнении УАФО. Кульминацией вечера станет премьера в Екатеринбурге сюиты из трилогии «Данте» современного композитора из Великобритании Томаса Адеса. Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей