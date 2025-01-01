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Гайдн, Бриттен и «Inferno»
Киноафиша Гайдн, Бриттен и «Inferno»

Гайдн, Бриттен и «Inferno»

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 9 Музыка без границ Симфонический оркестр Программа Гайдн. Симфония № 96 «Чудо» Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрселла Адес. Сюита «Inferno» из балета «Данте» (премьера в Екатеринбурге) Торжественная «Лондонская симфония № 6» Гайдна откроет концерт с мажорной ноты. Праздничный настрой поддержат «Вариации и фуга» англичанина Бриттена в блестящем исполнении УАФО. Кульминацией вечера станет премьера в Екатеринбурге сюиты из трилогии «Данте» современного композитора из Великобритании Томаса Адеса. Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1100 ₽

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