Gayazov$ Brother$
Киноафиша Gayazov$ Brother$

Gayazov$ Brother$

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Энергия GAYAZOV$ BROTHER$ на сцене Рязанского Deep Club

Долгожданное шоу GAYAZOV$ BROTHER$ в рамках большого российского тура обещает стать настоящим музыкальным событием! Братья Ильяс и Тимур удивят зрителей ярким выступлением, полным мощной энергетики и живого звука.

Зарядись на танцполе

В этот вечер вас ждут бэнгеры с нового альбома и самые известные хиты группы. В репертуаре прозвучат такие песни, как «Увезите меня на дип-хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, ты и море», «Пошла жара» и «Зверя не буди» в новом формате, насыщенном живыми инструментами и мощными битами.

Уникальный музыкальный опыт

На клипах братьев уже более 500 миллионов просмотров на YouTube, и их песни уверенно штурмуют хит-парады радиостанций. Альбом «Кредо» неоднократно входил в топ-10 альбомного чарта Apple Music в России, оставаясь в этом списке целых 14 недель!

Визуальный и звуковой феерии

Зрителей ждут не только любимые песни, но и захватывающее шоу с тоннами света, спецэффектами и динамичным звуком. Вы сможете насладиться атмосферой, которую создают талантливые лайв-музыканты и захватывающие тексты.

Не упустите свой шанс стать частью этого уникального музыкального события и окунитесь в мир GAYAZOV$ BROTHER$!

Ноябрь
3 ноября понедельник
20:00
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
от 3000 ₽

