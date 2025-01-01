Gayazov$ Brother$

Концерт братьев Гаязовых в Петербурге

Самые известные братья страны — Ильяс и Тимур Гаязовы — приглашают вас на незабываемую вечеринку! В этот вечер они разорвут танцпол своими хитами, среди которых «Увезите меня на Дип-Хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море» и «Пошла Жара». Все эти песни прозвучат в новом формате, наполненном сочным танцевальным звуком.

Энергия и мощь на сцене

Приготовьтесь к мощным битам, фирменному вокалу и горячим текстам! Поклонников творчества братьев ждет поистине уникальная вечеринка. Их клипы собрали более 500 миллионов просмотров на YouTube, а песни активно штурмуют хит-парады радиостанций. Альбом «Кредо» входил в топ-10 альбомного чарта Apple Music в России в течение 14 недель!

Не упустите возможность насладиться тоннами света и спецэффектов, мощным звуком и разрывной энергетикой артистов. Со сцены прогремят не только бэнгеры с нового альбома, но и все ваши любимые хиты.

Категории билетов

ТАНЦПОЛ: Центральный вход, возможность посещения только зоны «ТАНЦПОЛ». На территории зоны работают кафе и фудтраки.

Центральный вход, возможность посещения только зоны «ТАНЦПОЛ». На территории зоны работают кафе и фудтраки. ТАНЦПОЛ +: Приоритетный вход, возможность посещения зоны «ТАНЦПОЛ», а также доступ к зоне шатра с отдельным буфетом.

Приоритетный вход, возможность посещения зоны «ТАНЦПОЛ», а также доступ к зоне шатра с отдельным буфетом. ФАН-ЗОНА: Приоритетный вход, отдельная зона у сцены с танцполом. На территории зоны работают кафе и фудтраки.

Обратите внимание: дети до 3 лет включительно могут пройти с родителями без билета при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка.

Не упустите свой билет на это грандиозное событие!