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Gayazov$ Brother$
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Gayazov$ Brother$

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт братьев Гаязовых в Петербурге

Самые известные братья страны — Ильяс и Тимур Гаязовы — приглашают вас на незабываемую вечеринку! В этот вечер они разорвут танцпол своими хитами, среди которых «Увезите меня на Дип-Хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море» и «Пошла Жара». Все эти песни прозвучат в новом формате, наполненном сочным танцевальным звуком.

Энергия и мощь на сцене

Приготовьтесь к мощным битам, фирменному вокалу и горячим текстам! Поклонников творчества братьев ждет поистине уникальная вечеринка. Их клипы собрали более 500 миллионов просмотров на YouTube, а песни активно штурмуют хит-парады радиостанций. Альбом «Кредо» входил в топ-10 альбомного чарта Apple Music в России в течение 14 недель!

Не упустите возможность насладиться тоннами света и спецэффектов, мощным звуком и разрывной энергетикой артистов. Со сцены прогремят не только бэнгеры с нового альбома, но и все ваши любимые хиты.

Категории билетов

  • ТАНЦПОЛ: Центральный вход, возможность посещения только зоны «ТАНЦПОЛ». На территории зоны работают кафе и фудтраки.
  • ТАНЦПОЛ +: Приоритетный вход, возможность посещения зоны «ТАНЦПОЛ», а также доступ к зоне шатра с отдельным буфетом.
  • ФАН-ЗОНА: Приоритетный вход, отдельная зона у сцены с танцполом. На территории зоны работают кафе и фудтраки.

Обратите внимание: дети до 3 лет включительно могут пройти с родителями без билета при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка.

Не упустите свой билет на это грандиозное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Пространство «Флагшток» Санкт-Петербург, Южная дорога, 28/1
20:00 от 2500 ₽

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