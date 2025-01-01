Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Gayana
Билеты от 2500₽
Киноафиша Gayana

Gayana

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт Gayana в клубе Урбан

25 апреля в Москве пройдет сольный концерт Gayana в клубе Урбан. Это уникальная возможность услышать одну из самых ярких поп-соул исполнительниц страны.

Время и место

Ранний вход в клуб начнется в 18:30, общий вход — в 19:00. Не опаздывайте, чтобы насладиться атмосферой и настроиться на музыкальную волну!

О певице

Gayana известна своими хитами, среди которых треки “Накал”, “СЛАБОСТИ” (совместно с артистом МОТ) и “Индиго” (в сотрудничестве с PIZZA). У певицы два оригинальных альбома, акустический альбом и альбомы ремиксов.

Фестивали и достижения

На счету Gayana — выступления на знаковых фестивалях, таких как Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest и Chess & Jazz. Она завоевала сердца зрителей благодаря своему изысканному звучанию и пронзающим душу мелодиям.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас на концерт, где вы сможете насладиться великолепной музыкой и незабываемыми текстами. Не упустите свой билет на это удивительное событие!

Купить билет на концерт Gayana

Помощь с билетами
Апрель
3 апреля пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Sunday Family Jazz
0+
Джаз
Sunday Family Jazz
14 сентября в 17:00 Jam Club
от 700 ₽
Stand Up в Патриках
18+
Юмор
Stand Up в Патриках
11 октября в 19:00 Stand Up Патрики
от 850 ₽
Marie Weinberg
16+
Джаз
Marie Weinberg
13 сентября в 20:00 Louis
от 4500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше