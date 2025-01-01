Концерт Gayana в клубе Урбан

25 апреля в Москве пройдет сольный концерт Gayana в клубе Урбан. Это уникальная возможность услышать одну из самых ярких поп-соул исполнительниц страны.

Время и место

Ранний вход в клуб начнется в 18:30, общий вход — в 19:00. Не опаздывайте, чтобы насладиться атмосферой и настроиться на музыкальную волну!

О певице

Gayana известна своими хитами, среди которых треки “Накал”, “СЛАБОСТИ” (совместно с артистом МОТ) и “Индиго” (в сотрудничестве с PIZZA). У певицы два оригинальных альбома, акустический альбом и альбомы ремиксов.

Фестивали и достижения

На счету Gayana — выступления на знаковых фестивалях, таких как Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest и Chess & Jazz. Она завоевала сердца зрителей благодаря своему изысканному звучанию и пронзающим душу мелодиям.

Не упустите возможность!

Приглашаем вас на концерт, где вы сможете насладиться великолепной музыкой и незабываемыми текстами. Не упустите свой билет на это удивительное событие!