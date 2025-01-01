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Киноафиша Gayana

Gayana

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый концерт от Gayana: Путешествие в мир музыки и танца

Готовьтесь к незабываемому шоу! Исполнительница Gayana из Москвы, известная своими яркими и экспериментальными музыкальными проектами, представит новый спектакль, который обещает стать настоящим событием на театральной сцене.

Творческий путь Gayana

Gayana начала свою карьеру с англоязычных альбомов, в которых сочетала элементы 80-х поп-музыки. С каждым новым релизом она открывала для себя новые грани творчества. В 2024 году артистка сделала шаг в сторону нового жанра, который вдохновил ее на создание таких хитов, как «Накал» и «Старлайт». Эти композиции быстро завоевали популярность среди ценителей афро и дэнсхолла.

Что ожидать от спектакля

В 2025 году Gayana представит новое шоу с обновленной командой, включая профессиональных танцоров. Это спектакль станет ярким сочетанием музыки, танца и театра, в котором каждый зритель сможет погрузиться в атмосферу, полную эмоций и энергии.

Сотрудничество и фестивали

На счету Gayana — участие в крупных музыкальных фестивалях и сотрудничество с известными артистами, такими как МОТ, PIZZA, Sevak, Полина Гагарина и ТONI. Ее творчество постоянно эволюционирует, и каждый новый проект открывает новые горизонты.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Следите за анонсами и готовьтесь к погружению в мир музыки и танца вместе с Gayana.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1200 ₽

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