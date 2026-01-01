Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Gavrilina
Киноафиша Gavrilina

Gavrilina

12+
Возраст 12+

О концерте

Юля Гаврилина с концертом в Самаре

Приглашаем вас на уникальный концерт Юли Гаврилиной — талантливой инфлюенсерши, певицы, телеведущей и актрисы. Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников её творчества.

Зажигательные хиты и новые треки

На концерте вы услышите любимые хиты, такие как Drama Queen, Power и Хи Хи Ха Ха. Также Юля представит свои новые композиции: Голод, Импульс, Спорткар и другие. Каждый трек — это возможность насладиться мощной энергетикой и харизмой исполнителя.

Не пропустите это событие

Если вы цените современную музыку и хотите увидеть живое выступление одной из самых популярных артисток, это событие для вас. Откройте для себя мир ярких эмоций и музыкальных открытий на сцене вместе с Юлей Гаврилиной!

Приходите на концерт, чтобы зарядиться положительными эмоциями и насладиться качественной музыкой в исполнении талантливой артистки.

Купить билет на концерт Gavrilina

Помощь с билетами
В других городах
Май
22 мая пятница
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2

В ближайшие дни

Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra, 3000 свечей и хор
6+
Классическая музыка
Мировые хиты неоклассики. Neo Classic Orchestra, 3000 свечей и хор
6 марта в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 1900 ₽
NYTT LAND. Aba Khan Tour
16+
Фолк
NYTT LAND. Aba Khan Tour
11 марта в 20:00 Бар без названия
от 1700 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 марта в 19:30 Studio 67
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше