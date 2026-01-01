Юля Гаврилина с концертом в Самаре

Приглашаем вас на уникальный концерт Юли Гаврилиной — талантливой инфлюенсерши, певицы, телеведущей и актрисы. Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников её творчества.

Зажигательные хиты и новые треки

На концерте вы услышите любимые хиты, такие как Drama Queen , Power и Хи Хи Ха Ха . Также Юля представит свои новые композиции: Голод , Импульс , Спорткар и другие. Каждый трек — это возможность насладиться мощной энергетикой и харизмой исполнителя.

Не пропустите это событие

Если вы цените современную музыку и хотите увидеть живое выступление одной из самых популярных артисток, это событие для вас. Откройте для себя мир ярких эмоций и музыкальных открытий на сцене вместе с Юлей Гаврилиной!

Приходите на концерт, чтобы зарядиться положительными эмоциями и насладиться качественной музыкой в исполнении талантливой артистки.