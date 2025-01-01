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Гастроли Жени Гимера (Финляндия-Россия). Джаз дуэт Friendship. Евгений Гимер (ф-но, кларнет), Вадим Тураносов (кларнет)
Киноафиша Гастроли Жени Гимера (Финляндия-Россия). Джаз дуэт Friendship. Евгений Гимер (ф-но, кларнет), Вадим Тураносов (кларнет)

Гастроли Жени Гимера (Финляндия-Россия). Джаз дуэт Friendship. Евгений Гимер (ф-но, кларнет), Вадим Тураносов (кларнет)

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гастроли джазового дуэта Friendship: Музыка кофе и вина

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое состоится в рамках гастролей известного джазового дуэта Friendship. В этом необычном концерте встретятся два виртуоза: Евгений Гимер (фортепиано, кларнет) и Вадим Тураносов (кларнет). Их музыка — это удивительное сочетание звуков, которое создаст атмосферу тепла и уюта.

О дуэте

Дуэт Friendship был основан в 2015 году и с тех пор завоевал сердца зрителей в России и за рубежом. Музыканты черпают вдохновение в традициях джаза, смешивая их с элементами народной музыки и современными музыкальными течениями. Их выступления всегда отличаются высоким уровнем исполнения и уникальной интерпретацией известных произведений.

Что вас ждет

На концерте «Музыка кофе и вина» вы услышите как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции, наполненные глубокими эмоциями. Музыка станет идеальным фоном для приятного вечера, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой уюта и радости.

Интересные факты

  • Евгений Гимер — известный музыкант, который выступал на многих международных фестивалях.
  • Вадим Тураносов, помимо игры на кларнете, является преподавателем музыкальной школы и делится своими знаниями с молодыми талантами.
  • Название дуэта «Friendship» символизирует дружбу и творческое сотрудничество музыкантов, которые долгое время работают вместе.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Приходите и насладитесь волшебством джазовой музыки в исполнении дуэта Friendship.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30 от 400 ₽

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