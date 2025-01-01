Гастро-стендап. Комедийный концерт с ужином от Шефа в старинном особняке

Гастро-стендап в старинном особняке Морозовых

В историческом особняке Морозовых на Китай-городе состоится уникальное мероприятие — гастро-стендап. Это интересная комбинация кулинарного искусства и искусства комедии, которая обещает стать незабываемым событием.

Программа вечера

Посетителей вечера ждёт не только добрый смех и отличное настроение, но и угощения от шефа. В программе запланированы:

Welcome-drink

Вкусный ужин

Монологи популярных комиков

Кроме того, во время перерыва гости смогут насладиться десертом.

Меню вечера

Гастрономическое оформление вечеринки будет представлено разнообразными блюдами:

Сырно-мясная тарелка

Салат с копчёным цыпленком

Карамелизованная морковь

Перчики тоннато

Кростини с грушей и хамоном

Кростини с вяленым томатом и песто

Слоёные тарты с черри

Тарталетки жульен

Пирожное картошка

Атмосфера красоты и юмора

Гастро-стендап привлечёт тех, кто ценит хорошую кухню, искренний смех и очарование красивых мест. Откройте для себя новое в мире гастрономии и развлечений!