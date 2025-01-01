Меню
Гастро-стендап. Комедийный концерт с ужином от Шефа в старинном особняке
Билеты от 5000₽
18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте

Гастро-стендап в старинном особняке Морозовых

В историческом особняке Морозовых на Китай-городе состоится уникальное мероприятие — гастро-стендап. Это интересная комбинация кулинарного искусства и искусства комедии, которая обещает стать незабываемым событием.

Программа вечера

Посетителей вечера ждёт не только добрый смех и отличное настроение, но и угощения от шефа. В программе запланированы:

  • Welcome-drink
  • Вкусный ужин
  • Монологи популярных комиков

Кроме того, во время перерыва гости смогут насладиться десертом.

Меню вечера

Гастрономическое оформление вечеринки будет представлено разнообразными блюдами:

  • Сырно-мясная тарелка
  • Салат с копчёным цыпленком
  • Карамелизованная морковь
  • Перчики тоннато
  • Кростини с грушей и хамоном
  • Кростини с вяленым томатом и песто
  • Слоёные тарты с черри
  • Тарталетки жульен
  • Пирожное картошка

Атмосфера красоты и юмора

Гастро-стендап привлечёт тех, кто ценит хорошую кухню, искренний смех и очарование красивых мест. Откройте для себя новое в мире гастрономии и развлечений!

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
3 января суббота
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
4 января воскресенье
19:30
Yauza Place Москва, Подколокольный пер., 16, стр. 4
от 5000 ₽
5 января понедельник
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
6 января вторник
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
8 января четверг
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
24 января суббота
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
30 января пятница
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽
31 января суббота
19:30
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
от 5000 ₽

