Гассан Джабер
Гассан Джабер

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер искромётного юмора с Гассаном

Приготовьтесь к вечеру, полному остроумных шуток и непревзойденной харизмы! Гассан, финалист комедийного шоу «Камеди Баттл» и участник различных стендап-проектов, готов порадовать зрителей своими лучшими историями и наблюдениями о жизни.

Что вас ждёт на спектакле?

Гассан предложит зрителям уникальный набор смешных рассказов, который не оставит никого равнодушным. Его умение импровизировать и создавать атмосферу лёгкости сделает вечер незабываемым. Взаимодействие с публикой и неожиданные повороты сюжета — это то, что делает его выступления особенными.

О комике

Гассан — не только яркий стендап-комик, но и участник популярных телешоу, таких как «Лига городов» на ТНТ и «Разгоны» в StandUp Club #1. Его стиль привлекает внимание и заставляет задуматься над повседневными ситуациями с юмором.

Не упустите возможность стать частью этого уникального комедийного вечера. Улыбки и смех гарантированы!

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
19:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 700 ₽

