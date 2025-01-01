Меню
Гассан Джабер
О концерте/спектакле

Гассан Джабер: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

В Standup Club на Трубной пройдет уникальное выступление талантливого комика Гассана Джабера. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и радости для всех любителей стендапа.

О Гассане Джабере

Гассан Джабер – один из ярчайших представителей стендап-жанра на российской комедийной сцене. Его стиль сочетает в себе остроумие, наблюдательность и искренностью, заставляя зрителей смеяться до слез. Он быстро завоевал популярность благодаря своим восхитительно смешным и актуальным номерам, которые затрагивают повседневные темы и мелочи жизни.

Что ожидать на концерте?

На предстоящем концерте Гассан поделится свежими идеями и историей своей жизни, предоставляя зрителям возможность взглянуть на мир через его юмористическую призму. Каждое его выступление уникально, и зрители могу ожидать неожиданные повороты и искрометные шутки в его исполнении.

Интересные факты

  • Гассан начинал свою карьеру в стендапе в 2010 году и с тех пор успел выступить на многих известных фестивалях.
  • Он известен своим умением взаимодействовать с публикой, что делает каждое выступление интерактивным и запоминающимся.

Куда пойти и как приобрести билеты

Концерт пройдет в уютной атмосфере Standup Club, что делает его идеальным местом для вечера с комедией. Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или непосредственно на кассе. Не упустите возможность порадовать себя отличным настроением и зарядиться энергией позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

16 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 600 ₽

