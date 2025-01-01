Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ГАСО Республики Таторстан, А.Сладковский, К.Барати
Киноафиша ГАСО Республики Таторстан, А.Сладковский, К.Барати

ГАСО Республики Таторстан, А.Сладковский, К.Барати

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"Вдохновлённые романтизмом", аб-т №15
14 декабря в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
Билеты
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
13 сентября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
5 декабря в 21:00 Планетарий 1
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше